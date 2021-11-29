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https://tr.sputniknews.com/20211129/gazprom-dokuz-ayda-net-kar-bakimindan-rekor-kirdi-1051259210.html
Gazprom dokuz ayda net kar bakımından rekor kırdı
Gazprom dokuz ayda net kar bakımından rekor kırdı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre Rus gaz devi Gazprom’un Ocak-Eylül 2021 döneminde hissedarlara atfedilebilir net karı 1.55 trilyon... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:57+0300
2021-11-29T16:57+0300
ekonomi
avrupa
rusya
gazprom
ruble
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Şirketin IFRS kapsamında, hissedarlara atfedilir net karı geçen yılki 218.4 milyar rublelik net zarara karşın 1.55 trilyon ruble oldu. Satışlardan elde edilen gelir ise 1.6 kat artarak 6.7 trilyon rubleye ulaştı.Rus gaz devinin yılın üçüncü çeyreğindeki karı da 581.8 milyar ruble oldu. Geçen yıl aynı dönemde 251 milyar ruble zarar edilmişti. Temmuz-eylül dönemindeki geliri yüzde 70 artarak 2.37 trilyon rubleye yükseldi.Avrupa’ya satışlardan elde edilen net gelir ise dokuz ayda 2.46 trilyon rubleye çıktı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Famil Sadihov, “Yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatı kesinlikle daha yüksek olacak, bunun da yıllık netice üzerinde olumlu etkisi olacak” dedi.
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avrupa, rusya, gazprom, ruble

Gazprom dokuz ayda net kar bakımından rekor kırdı

16:57 29.11.2021
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre Rus gaz devi Gazprom’un Ocak-Eylül 2021 döneminde hissedarlara atfedilebilir net karı 1.55 trilyon rubleye ulaştı. Bu şirket için bir rekor.
Şirketin IFRS kapsamında, hissedarlara atfedilir net karı geçen yılki 218.4 milyar rublelik net zarara karşın 1.55 trilyon ruble oldu. Satışlardan elde edilen gelir ise 1.6 kat artarak 6.7 trilyon rubleye ulaştı.
Rus gaz devinin yılın üçüncü çeyreğindeki karı da 581.8 milyar ruble oldu. Geçen yıl aynı dönemde 251 milyar ruble zarar edilmişti. Temmuz-eylül dönemindeki geliri yüzde 70 artarak 2.37 trilyon rubleye yükseldi.
Avrupa’ya satışlardan elde edilen net gelir ise dokuz ayda 2.46 trilyon rubleye çıktı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Famil Sadihov, “Yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatı kesinlikle daha yüksek olacak, bunun da yıllık netice üzerinde olumlu etkisi olacak” dedi.
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