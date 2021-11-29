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https://tr.sputniknews.com/20211129/gida-komitesinde-alinan-kararlar-aciklandi-1051269786.html
Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T23:38+0300
2021-11-29T23:38+0300
ekonomi
lütfi elvan
şahap kavcıoğlu
hazine ve maliye bakanlığı
gıda komitesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) toplantısına ilişkin açıklamalara yer verildi.Paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı belirtildi.Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın, küresel çapta emtia fiyatlarını arttırdığı ifade edilerek, Türkiye'nin de olumsuz etkilendiği bu süreçte, gıda hammaddesi fiyatlarındaki gelişmelerin un, et, süt ve yem üreticilerine ve dolayısıyla vatandaşlara yansımasını en az seviyede tutmak için hasat döneminden bu yana bazı tedbirler devreye alındığını anımsatıldı.Bu kapsamda 2021/2022 üretim- tüketim sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından un regülasyonu kapsamında un üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, ekmeklik buğdayda ton başına yaklaşık 1000 ile 1700 lira arasında destek sağlandığının kaydedildiği açıklamada, bugüne kadar satışı yapılan ekmeklik buğday miktarının 1,2 milyon ton olduğu belirtildi.Açıklamada, yem regülasyonu kapsamında ise et, süt, tavuk ve yumurta üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, yemlik arpada ton başına yaklaşık 1000 lira, yemlik mısırda ton başına yaklaşık 800 lira destek sağlandığı ifade edildi.Ayrıca, ağustos, eylül ve ekim aylarında kanatlı hayvan üreticilerine yapılan 550 bin tonluk yemlik buğday satışları ile ton başına 350 liraya kadar destek verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bugüne kadar yem regülasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem üreticilerimize 2,6 milyon ton hububat satılmıştır. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız malyet ve fiyat artışı baskısına karşı korunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirecekAçıklamada, bugün gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında alınan kararlara yönelik ise şu ifadelere yer verildi:"Gida Komitesi kararları çerçevesinde Eylül ayı sonunda kurulan Erken Uyarı Sistemi bulguları doğrultusunda gida ve tarımsal ürün piyasaları incelenmiş, arz güvenliği çerçevesinde kritik ürünlerde olası senaryolar ele alınmıştır. Çiğ süt referans fiyatlarının durumu, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi sağlanacaktır."
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lütfi elvan, şahap kavcıoğlu, hazine ve maliye bakanlığı, gıda komitesi

Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı

23:38 29.11.2021
© Hazine ve Maliye BakanlığıGıda Komitesi
Gıda Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) toplantısına ilişkin açıklamalara yer verildi.
Paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın, küresel çapta emtia fiyatlarını arttırdığı ifade edilerek, Türkiye'nin de olumsuz etkilendiği bu süreçte, gıda hammaddesi fiyatlarındaki gelişmelerin un, et, süt ve yem üreticilerine ve dolayısıyla vatandaşlara yansımasını en az seviyede tutmak için hasat döneminden bu yana bazı tedbirler devreye alındığını anımsatıldı.
Bu kapsamda 2021/2022 üretim- tüketim sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından un regülasyonu kapsamında un üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, ekmeklik buğdayda ton başına yaklaşık 1000 ile 1700 lira arasında destek sağlandığının kaydedildiği açıklamada, bugüne kadar satışı yapılan ekmeklik buğday miktarının 1,2 milyon ton olduğu belirtildi.
Açıklamada, yem regülasyonu kapsamında ise et, süt, tavuk ve yumurta üreticilerine piyasa fiyatlarına göre, yemlik arpada ton başına yaklaşık 1000 lira, yemlik mısırda ton başına yaklaşık 800 lira destek sağlandığı ifade edildi.
Ayrıca, ağustos, eylül ve ekim aylarında kanatlı hayvan üreticilerine yapılan 550 bin tonluk yemlik buğday satışları ile ton başına 350 liraya kadar destek verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bugüne kadar yem regülasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem üreticilerimize 2,6 milyon ton hububat satılmıştır. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız malyet ve fiyat artışı baskısına karşı korunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirecek

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında alınan kararlara yönelik ise şu ifadelere yer verildi:
"Gida Komitesi kararları çerçevesinde Eylül ayı sonunda kurulan Erken Uyarı Sistemi bulguları doğrultusunda gida ve tarımsal ürün piyasaları incelenmiş, arz güvenliği çerçevesinde kritik ürünlerde olası senaryolar ele alınmıştır. Çiğ süt referans fiyatlarının durumu, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyinin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi sağlanacaktır."
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