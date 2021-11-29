Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211129/goldmandan-yeni-koronavirus-varyanti-senaryosu-1051248038.html
Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu
Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu
Goldman Sachs, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Goldman, Omicron'un Delta'ya göre daha ağır geçmesi ve... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:13+0300
2021-11-29T13:16+0300
ekonomi
goldman sachs
ekonomi
senaryo
büyüme
rapor
finans
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043652419_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_9b6e1bb8bcc9b24beac3c5059f54d82c.jpg
Goldman Sachs ekonomistleri yeni koronavirüs varyantı Omicron'un küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı muhtemel etkileri değerlendirdi.Goldman Sachs ekonomistleri, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Omicron'un deltaya göre daha hızlı yayılması senaryosunda Goldman ekonomistleri, 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2.5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aralarında Jan Hatzius’un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0.4 yüzde puan düşüşle yüzde 4.2 büyüme tahminini yapıyor.Goldman, Omicron'un, Delta varyantına göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.Üçüncü senaryo olan 'yanlış alarm' senaryosunda ise Goldman ekonomistleri küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklemiyor.Omicron'un daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngörüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211129/dso-omicron-varyantina-iliskin-kuresel-risk-cok-yuksek-1051241670.html
https://tr.sputniknews.com/20211128/hollanda-ve-danimarka-da-omicron-varyanti-goruldu-1051226618.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043652419_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7f2a4734d482d7214d92435b07a5bd70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
goldman sachs, ekonomi, senaryo, büyüme, rapor, finans, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu

13:13 29.11.2021 (güncellendi: 13:16 29.11.2021)
© AFP 2021 / CHRIS HONDROSGoldman Sachs
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / CHRIS HONDROS
Abone ol
Goldman Sachs, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Goldman, Omicron'un Delta'ya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.
Goldman Sachs ekonomistleri yeni koronavirüs varyantı Omicron'un küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı muhtemel etkileri değerlendirdi.
Goldman Sachs ekonomistleri, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi.
Omicron'un deltaya göre daha hızlı yayılması senaryosunda Goldman ekonomistleri, 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2.5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor.
Koronavirüs- İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
KORONAVİRÜS
DSÖ: Omicron varyantına ilişkin küresel risk çok yüksek
10:21
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aralarında Jan Hatzius’un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0.4 yüzde puan düşüşle yüzde 4.2 büyüme tahminini yapıyor.
Goldman, Omicron'un, Delta varyantına göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.
Üçüncü senaryo olan 'yanlış alarm' senaryosunda ise Goldman ekonomistleri küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklemiyor.
Omicron'un daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngörüldü.
Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
KORONAVİRÜS
Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü
Dün, 15:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:41Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya'nın petrol rezervleri 30, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter
14:39Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
14:29Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
14:28Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı
14:19Rusya, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’ı yavaşlatmayı sürdürecek
14:18Hellbound'un yönetmeni: Şu anda ikinci sezon planı yok
14:07Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
14:00Erdoğan: Ben faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım
13:59Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
13:54Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
13:50Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor
13:50Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
13:38Emniyet'ten 'Türkeş etkinliği' açıklaması: Çevik Kuvvet, grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır
13:36KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
13:35AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi
13:29Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir
13:27Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak
13:24Borç yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün yarın
13:18CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
13:17FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi