https://tr.sputniknews.com/20211129/goldmandan-yeni-koronavirus-varyanti-senaryosu-1051248038.html
Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu
Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu
Goldman Sachs, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Goldman, Omicron'un Delta'ya göre daha ağır geçmesi ve... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:13+0300
2021-11-29T13:13+0300
2021-11-29T13:16+0300
ekonomi
goldman sachs
ekonomi
senaryo
büyüme
rapor
finans
koronavirüs
kovid-19
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Goldman Sachs ekonomistleri yeni koronavirüs varyantı Omicron'un küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı muhtemel etkileri değerlendirdi.Goldman Sachs ekonomistleri, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Omicron'un deltaya göre daha hızlı yayılması senaryosunda Goldman ekonomistleri, 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2.5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aralarında Jan Hatzius’un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0.4 yüzde puan düşüşle yüzde 4.2 büyüme tahminini yapıyor.Goldman, Omicron'un, Delta varyantına göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.Üçüncü senaryo olan 'yanlış alarm' senaryosunda ise Goldman ekonomistleri küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklemiyor.Omicron'un daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngörüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211129/dso-omicron-varyantina-iliskin-kuresel-risk-cok-yuksek-1051241670.html
https://tr.sputniknews.com/20211128/hollanda-ve-danimarka-da-omicron-varyanti-goruldu-1051226618.html
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goldman sachs, ekonomi, senaryo, büyüme, rapor, finans, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı
Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu
13:13 29.11.2021 (güncellendi: 13:16 29.11.2021)
Goldman Sachs, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi. Goldman, Omicron'un Delta'ya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.
Goldman Sachs ekonomistleri yeni koronavirüs varyantı Omicron'un küresel ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı muhtemel etkileri değerlendirdi.
Goldman Sachs ekonomistleri, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan 4 farklı senaryo geliştirdi.
Omicron'un deltaya göre daha hızlı yayılması senaryosunda Goldman ekonomistleri, 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2.5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aralarında Jan Hatzius’un da bulunduğu ekonomistler bu senaryoda 2022 geneli için ise önceki tahminlerine göre 0.4 yüzde puan düşüşle yüzde 4.2 büyüme tahminini yapıyor.
Goldman, Omicron'un, Delta varyantına göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.
Üçüncü senaryo olan 'yanlış alarm' senaryosunda ise Goldman ekonomistleri küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklemiyor.
Omicron'un daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngörüldü.