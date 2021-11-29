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https://tr.sputniknews.com/20211129/guatemaladan-abdye-ucagin-inis-takimlarinda-gitti-1051239516.html
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine geldi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T07:26+0300
2021-11-29T07:25+0300
dünya
abd
miami
guatemala
uçak
american airlines
iniş takımı
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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’dan ABD'nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.
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abd, miami, guatemala, uçak, american airlines, iniş takımı

Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti

07:26 29.11.2021
© REUTERS / Joshua RobertsAmerican Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 8
American Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 8 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami kentine geldi.
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’dan ABD'nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.
İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.
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