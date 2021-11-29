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https://tr.sputniknews.com/20211129/hondurasta-12-yil-sonra-solun-geri-donusu-zelayanin-esi-castro-baskanlik-seciminde-zafer-kazandi-1051257783.html
Honduras'ta 12 yıl sonra solun geri dönüşü: Zelaya'nın eşi Castro, başkanlık seçiminde zafer kazandı
Honduras'ta 12 yıl sonra solun geri dönüşü: Zelaya'nın eşi Castro, başkanlık seçiminde zafer kazandı
Honduras'ta 2009'da anayasa krizinin tetiklediği ve arka planında ABD'nin olduğu askeri darbeyle devrilen eski solcu Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:31+0300
2021-11-29T17:33+0300
dünya
honduras
manuel zelaya
abd
darbe
devrik lider
xiomara castro
devlet başkanı
seçim zaferi
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Dünkü seçimlerde iktidardaki Ulusal Parti'nin adayı, başkent Tegucigalpa'nın Belediye Başkanı Nasry Asfura yaklaşık yüzde 34 oranında oy alırken, solcu aday Xiomara Castro, Asfura'ya, 20 puan fark attı. Başkentte büyük coşku yaşanan Castro'nun Libre Partisi'nin merkezi önünde toplananlar, Zelaya'nın devrilmesinden 12 yıl sonra solun iktidara geri dönüşünü çılgınca dans ederek kutladı. 4 yıl önceki seçimin başa baş bitmesi ve çok yaygın seçim hilesi iddiaları eşliğinde sonuçlara itiraz edilmesi sürecine eşlik edilen protestolarda can kayıpları verilmişti. Yoksulluk, yolsuzluk ve gücün Ulusal Parti'nin elinde toplanmasıKendisini 'demokratik sosyalist' diye niteleyen ve Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı konumuna gelecek olan Castro, pandeminin pekiştirdiği yoksulluk, yolsuzluk ve gücün Ulusal Parti'nin elinde toplanmasından bezen çok geniş kesimlerin desteğini aldı. Eşi Zelaya dahil Libre Partisi'nin önde gelen isimleri ve destekçilerinin eşliğinde zafer konuşması yapan Castro, "Otoriterliği geri püskürttük" dedi. Bağımsız yargıyı tesis etme vaadiSon yıllarda Orta Amerika'da yaygınlaşan yolsuzluk ve suç örgütlerinin yararına yargı sisteminin zayıflatılması eğilimini 'tersine çevirmeyi' vaat eden Castro, yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek için BM'den yardım alma niyetini beyan etmişti. 'Özel sektörle el ele çalışacağız'İş dünyasının tebriklerini göndermekte gecikmediği Castro, özel sektörle el ele çalışmaktan söz edip "Uzlaşı, barış ve adalet hükümeti kuracağız" dedi. 'Önemli politikalarla ilgili referandumlar düzenleyerek doğrudan demokrasiyi güçlendirme' sözü veren Castro, sıkı kürtaj yasaklarını gevşetmeye de hazırlanıyor. Solcu kadın lider, kendisini tebrik etmek için tweet atan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sağcı karşıtları ise eşi Zelaya'nın Maduro'nun selefi Hugo Chavez'le yakınlığı üzerinden Castro hakkında 'tehlikeli bir radikal' algısı yaratma çabasında.İki dönem talebi yüzünden Zelaya'yı devirenler, kendileri için iki dönemi getirdi Zelaya, tek görev dönemiyle kısıtlı devlet başkanlığını iki döneme çıkarmak için anayasa referandumu düzenlemeye kalkışması yüzünden devrilmiş, ama sonra halihazırdaki Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in yüksek mahkemedeki müttefikleri, Hernandez'in iki dönem görev yapabilmesine yönelik anayasal değişikliği gerçekleştirmişti. ABD'ye Honduraslı göçmen seliArka planında ABD destekli darbenin rol oynadığı Honduras'taki yoksulluk ve yolsuzluk, rekor sayıda yurttaşın göçmen olarak ABD yollarına düşmesine yol açtı.ABD'de Devlet Başkanı Hernandez'e uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıAynı zamanda Devlet Başkanı Hernandez de ABD federal mahkemesinde uyuşturucu kaçakçılığı davasına karışmış durumda. Hernandez de ABD yargısına ifade veren bir tanığın uyuşturucu rüşveti almakla suçladığı Zelaya da yasadışı işlere karışma iddialarını reddediyor. Gözler Kongre'deki dağılıma çevriliDünkü seçimlerin ardından Seçim Komisyonu'nun ön sonuç açıklamadığı 128 üyeli Kongre'nin akıbeti henüz netleşmedi. Ulusal Parti Kongre'de çoğunluğu elinde tutmaya devam ederse, Castro yönetiminin icraatta bulunması zorlaştırmak için elinden geleni yapacaktır.
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honduras, manuel zelaya, abd, darbe, devrik lider, eş, xiomara castro, devlet başkanı, seçim zaferi

Honduras'ta 12 yıl sonra solun geri dönüşü: Zelaya'nın eşi Castro, başkanlık seçiminde zafer kazandı

16:31 29.11.2021 (güncellendi: 17:33 29.11.2021)
© REUTERS / JOSE CABEZASHonduras seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan solcu kadın devlet başkanı adayı Xiomara Castro ile solunda duran devlet başkanı yardımcısı adayı Salvador Nasrala
Honduras seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan solcu kadın devlet başkanı adayı Xiomara Castro ile solunda duran devlet başkanı yardımcısı adayı Salvador Nasrala - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / JOSE CABEZAS
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Honduras'ta 2009'da anayasa krizinin tetiklediği ve arka planında ABD'nin olduğu askeri darbeyle devrilen eski solcu Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi Xiomara Castro, sandıktan zaferle çıktı.
Dünkü seçimlerde iktidardaki Ulusal Parti'nin adayı, başkent Tegucigalpa'nın Belediye Başkanı Nasry Asfura yaklaşık yüzde 34 oranında oy alırken, solcu aday Xiomara Castro, Asfura'ya, 20 puan fark attı.
Başkentte büyük coşku yaşanan Castro'nun Libre Partisi'nin merkezi önünde toplananlar, Zelaya'nın devrilmesinden 12 yıl sonra solun iktidara geri dönüşünü çılgınca dans ederek kutladı.
4 yıl önceki seçimin başa baş bitmesi ve çok yaygın seçim hilesi iddiaları eşliğinde sonuçlara itiraz edilmesi sürecine eşlik edilen protestolarda can kayıpları verilmişti.

Yoksulluk, yolsuzluk ve gücün Ulusal Parti'nin elinde toplanması

Kendisini 'demokratik sosyalist' diye niteleyen ve Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı konumuna gelecek olan Castro, pandeminin pekiştirdiği yoksulluk, yolsuzluk ve gücün Ulusal Parti'nin elinde toplanmasından bezen çok geniş kesimlerin desteğini aldı.
Eşi Zelaya dahil Libre Partisi'nin önde gelen isimleri ve destekçilerinin eşliğinde zafer konuşması yapan Castro, "Otoriterliği geri püskürttük" dedi.

Bağımsız yargıyı tesis etme vaadi

Son yıllarda Orta Amerika'da yaygınlaşan yolsuzluk ve suç örgütlerinin yararına yargı sisteminin zayıflatılması eğilimini 'tersine çevirmeyi' vaat eden Castro, yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek için BM'den yardım alma niyetini beyan etmişti.

'Özel sektörle el ele çalışacağız'

İş dünyasının tebriklerini göndermekte gecikmediği Castro, özel sektörle el ele çalışmaktan söz edip "Uzlaşı, barış ve adalet hükümeti kuracağız" dedi.
'Önemli politikalarla ilgili referandumlar düzenleyerek doğrudan demokrasiyi güçlendirme' sözü veren Castro, sıkı kürtaj yasaklarını gevşetmeye de hazırlanıyor.
Solcu kadın lider, kendisini tebrik etmek için tweet atan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sağcı karşıtları ise eşi Zelaya'nın Maduro'nun selefi Hugo Chavez'le yakınlığı üzerinden Castro hakkında 'tehlikeli bir radikal' algısı yaratma çabasında.
'Nikaragua’da Ortega'nın zaferini anlamak için kamucu icraatlarına bakmak lazım' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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'Nikaragua’da Ortega'nın zaferini anlamak için kamucu icraatlarına bakmak lazım'
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İki dönem talebi yüzünden Zelaya'yı devirenler, kendileri için iki dönemi getirdi

Zelaya, tek görev dönemiyle kısıtlı devlet başkanlığını iki döneme çıkarmak için anayasa referandumu düzenlemeye kalkışması yüzünden devrilmiş, ama sonra halihazırdaki Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in yüksek mahkemedeki müttefikleri, Hernandez'in iki dönem görev yapabilmesine yönelik anayasal değişikliği gerçekleştirmişti.

ABD'ye Honduraslı göçmen seli

Arka planında ABD destekli darbenin rol oynadığı Honduras'taki yoksulluk ve yolsuzluk, rekor sayıda yurttaşın göçmen olarak ABD yollarına düşmesine yol açtı.
ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı
28 Ekim, 06:52

ABD'de Devlet Başkanı Hernandez'e uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması

Aynı zamanda Devlet Başkanı Hernandez de ABD federal mahkemesinde uyuşturucu kaçakçılığı davasına karışmış durumda. Hernandez de ABD yargısına ifade veren bir tanığın uyuşturucu rüşveti almakla suçladığı Zelaya da yasadışı işlere karışma iddialarını reddediyor.

Gözler Kongre'deki dağılıma çevrili

Dünkü seçimlerin ardından Seçim Komisyonu'nun ön sonuç açıklamadığı 128 üyeli Kongre'nin akıbeti henüz netleşmedi. Ulusal Parti Kongre'de çoğunluğu elinde tutmaya devam ederse, Castro yönetiminin icraatta bulunması zorlaştırmak için elinden geleni yapacaktır.
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