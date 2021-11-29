https://tr.sputniknews.com/20211129/hurdaya-ayrilan-motorla-yakalandi-akuyu-sifir-almistim-onu-sokeyim-dedi-1051236052.html

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi

Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, “Motoru siz... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T01:28+0300

2021-11-29T01:28+0300

2021-11-29T01:28+0300

türkiye

konya

hurda

motosiklet

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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yapıldı.Uygulamalar sırasında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler tarafından plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Durdurulan plakasız motosikletin şase numarasının sorgulanmasıyla hurdaya ayrıldığı belirlendi.Motosikletin sürücüsü E.U. geçtiğimiz günlerde kaza yaptıktan sonra arkadaşının kendisine motosikleti binmesi için verdiğini söyledi. Ekipler tarafından sürücüye motosikletin hurdaya ayrıldığı ve emniyet otoparkına çekileceği bilgisi verilmesi üzerine, “Şimdi birde ceza mı yiyeceğiz? Motosikleti alın siz ama ben aküyü yeni almıştım onu sökeyim” dedi. E.U. aküyü söktüğü sırada “Bir su içeyim daraldım" şeklinde konuştu. Aküsünü söküp alan sürücü E.U’ya trafik polisleri tarafından “Plakasız motosiklet kullanma”, “Hurda belgeli aracı trafiğe çıkarma”, “Kasksız motosiklet kullanma” gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.

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konya, hurda, motosiklet