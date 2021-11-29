Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/hurdaya-ayrilan-motorla-yakalandi-akuyu-sifir-almistim-onu-sokeyim-dedi-1051236052.html
Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi
Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi
Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, “Motoru siz... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T01:28+0300
2021-11-29T01:28+0300
türkiye
konya
hurda
motosiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051236027_1:0:627:352_1920x0_80_0_0_dbc5b37468c0f06170fab5290915e3cc.jpg
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yapıldı.Uygulamalar sırasında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler tarafından plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Durdurulan plakasız motosikletin şase numarasının sorgulanmasıyla hurdaya ayrıldığı belirlendi.Motosikletin sürücüsü E.U. geçtiğimiz günlerde kaza yaptıktan sonra arkadaşının kendisine motosikleti binmesi için verdiğini söyledi. Ekipler tarafından sürücüye motosikletin hurdaya ayrıldığı ve emniyet otoparkına çekileceği bilgisi verilmesi üzerine, “Şimdi birde ceza mı yiyeceğiz? Motosikleti alın siz ama ben aküyü yeni almıştım onu sökeyim” dedi. E.U. aküyü söktüğü sırada “Bir su içeyim daraldım" şeklinde konuştu. Aküsünü söküp alan sürücü E.U’ya trafik polisleri tarafından “Plakasız motosiklet kullanma”, “Hurda belgeli aracı trafiğe çıkarma”, “Kasksız motosiklet kullanma” gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051236027_79:0:548:352_1920x0_80_0_0_905422f084888d485db6fdd156b31086.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, hurda, motosiklet

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi

01:28 29.11.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, “Motoru siz alın ama aküyü yeni almıştım” diyerek aküyü söktü. Sürücüye idari işlemler yapılırken, motosiklet otoparka götürüldü.
Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, “Motoru siz alın ama aküyü yeni almıştım” diyerek aküyü söktü. Sürücüye idari işlemler yapılırken, motosiklet otoparka götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİN
Abone ol
Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, “Motoru siz alın ama aküyü yeni almıştım” diyerek aküyü söktü. Sürücüye idari işlemler yapılırken, motosiklet otoparka götürüldü.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yapıldı.
Uygulamalar sırasında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler tarafından plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Durdurulan plakasız motosikletin şase numarasının sorgulanmasıyla hurdaya ayrıldığı belirlendi.
Motosikletin sürücüsü E.U. geçtiğimiz günlerde kaza yaptıktan sonra arkadaşının kendisine motosikleti binmesi için verdiğini söyledi.
Ekipler tarafından sürücüye motosikletin hurdaya ayrıldığı ve emniyet otoparkına çekileceği bilgisi verilmesi üzerine, “Şimdi birde ceza mı yiyeceğiz? Motosikleti alın siz ama ben aküyü yeni almıştım onu sökeyim” dedi. E.U. aküyü söktüğü sırada “Bir su içeyim daraldım" şeklinde konuştu. Aküsünü söküp alan sürücü E.U’ya trafik polisleri tarafından “Plakasız motosiklet kullanma”, “Hurda belgeli aracı trafiğe çıkarma”, “Kasksız motosiklet kullanma” gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:13Financial Times: Türklerin tasarruflarını korumasının tek yolu var
02:00Hüseyin Baş: Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin
01:51Doç. Dr. Altındiş'den Omicron varyantı uyarısı: Aşılarınızı hızla tamamlayın, maske takın
01:28Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, 'Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim' dedi
01:14TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı
00:56Peru’daki 7.3 büyüklüğündeki depremde 220 ev hasar gördü
00:12Rus flüt virtüözü Vodovozova, Türkiye’de Haçaturyan’ın keman konçertosu ile sahneye çıktı
DünFransa: İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı
DünGüney Afrika: Seyahat yasakları getirmenin varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur
DünDSÖ’den ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın
DünBakan Soylu: Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız, bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez
DünTrump, baş köşesini kaptığı yeni Rushmore Dağı Anıtı'nı ofisinde sergiliyor
DünSuriyeli Kürtlerden YPG protestosu: Kızlarımızı zorla silah altına alıyorlar
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Dünİstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli rüzgar uyarısı
Dün'ABD, Suriye'ye 100 araçlık iki askeri konvoy gönderdi' iddiası
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: 62 bin 337 engelli ataması yaparak rekor üstüne rekor kırdık
DünMustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz: Babam için canımı feda etmeye hazırdım
Dünİran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında yıllık 2 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması
DünKırgızistan’da parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 33’de kaldı