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https://tr.sputniknews.com/20211129/huseyin-bas-madem-faiz-haram-devlet-bankalarindan-vatandasa-faizsiz-kredi-verin-1051236368.html
Hüseyin Baş: Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin
Hüseyin Baş: Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada "Elinden tutan yok hükümet senin, kimsenin... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T02:00+0300
2021-11-29T02:04+0300
politika
hüseyin baş
btp
faiz
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş, konuşmasına Ayasofya Camii'nde Atatürk için yaptıkları mevlid başvurusunun reddedilmesine değinerek başladı.Hüseyin Baş, "Öyle bir durumdayız ki şunu da soramıyoruz; sen kimin mekanından kimi kovalıyorsun. Halbuki en çok ona yakışmaz mıydı orada mevlid okunması. Biz bunu Gazi Mustafa Kemal'in hayatında da gördük. Ayasofya Camiinde 70 bin hemşehrinin katıldığı bir mevlid organize ediyor ve bunu radyolardan canlı yayınlatıyor. Yani Orada mevlid okutma adetini başlatan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İstanbul 4.5 yıl işgal altında kalmış bir şehir. Galata Kulesi'nde 4.5 yıl İngiliz bayrağı sallandı. Bu İstanbul'un birinci Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ama bu İstanbul'u işgalden kurtarmış ikinci Fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu da onlara öğreteceğiz hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.'Safsatatan ibaret, fakirleştirmeye yönelik bir politika izliyorlar'Independent Türkçe'nin haberine göre konuşmasında ekonomi üzerine değerlendirmeler de yapan Hüseyin Baş, şunları kaydetti:'A Haber yayın yapabilsin diye'"Bugün sen A Haber yayın yapabilsin diye devletin bütün imkanlarını seferber ediyorsun. Benim çiftçim üretim yapabilsin diye niye imkanlarını seferber etmiyorsun." ifadelerini kullanan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bir yayın organı 750 milyon dolar banka kredisi aldı ve başka bir yayın organını satın aldı. Şimdi ben buradan söylüyorum, ben yarın Ziraat Bankası'na gideceğim 750 milyon dolar kredi isteyeğim, Baykar Holding'in SİHA yaptığı fabrikaya talibim. Oradan ben krediyi alacağım... O fabrikayı bana ver. Sen 50 milyon dolara tank- palet fabrikasını Katar'a satmadın mı? Yerdeki savaş malzemesi havadaki savaş malzemesinden daha mı kıymetsizdi? Ben de kredimi istiyorum, Baykar Holding'e talibim arkadaşlar. Sen A Haber'in bir saniye yayını kesilmesin diye her şeyi seferbet et, bütün reklamları devletin kurumlarından olsun ama benim çiftçim üretebilmek için anası ağlasın. Böyle bir politika olabilir mi?" şeklinde konuştu.'Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarına da değinen BTP lideri Hüseyin Baş, "Yetkilier faizin haram olduğunu yeni öğrenmiş. 20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum, sanki televizyonlara çıkıp , 'Çocuğuma krediyle gemicik aldım' diye ben diyorum... Bugün de çıkmışlar , 'Faiz haram' diyorlar. E günaydın arkadaşım. Haydi delikanlıysan, hodri meydan diyorum; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası devletimizin bankaları. Halkbank'ın önünde, 'Önce halkız sonra banka' yazıyor. Sen bu bankalarla benim çiftçime, asgari ücretlime, işçime, esnafıma sıfır faizle kredi ver. Elinden tutan mı var. Bu bankalar 750 milyon dolar krediyi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi, bir tane ünlünün '10 milyon lira kumar borcunu kredilendirip yardım ettik' derken iyi ama vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın... Yahu elinden tutan yok hükümet senin, kimsenin lafını dinlediğin de yok, şu millete faizsiz krediyi ver" dedi.'Herhalde ekonomik kurtuluşu bu millete karşı yapıyorlar'Enflasyonun yüzde 19 açıklandığı bir dönemde yeniden değerlenme oranının yüzde 36 olarak uygulanmasını da değerlendiren BTP lideri Baş, "Enflasyon yüzde 19 ama yeniden değerleme oranı yüzde 36. Ben Mersin programında, 'Sayın Cumhurbaşkanı TÜİK enflasyonu yüzde 19 açıklıyor, o zaman yeniden değerleme oranını yüzde 19'un üzerinde açıklamayacaksın, anlaştık mı' dedim. Ben anlaştığımızı varsayıyordum. Bugün açıklamışlar yüzde 36. Yani öyle kandırmacanın içindeyiz ki, uyutuluyoruz" dedi."Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur" diyen Hüseyin Baş, "Bunu ekonomik bir gerekçeye oturtmak cehaletten öteye hiçbir şey değildir. Şu milletin cebindeki 100 lirası bir gecede 50 liraya düştü. Evinize bir hırsız girse cebinizdeki 50 liranızı alıp gitse emniyeti ayağa kaldırırsınız. Bundan 1 hafta önce 1 gecede yüzde 50 fakirleştik ve buna ekonomik kurtuluş savaşı diyorlar. Herhalde bu kurtuluşu bu millete karşı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.'BAE ile oturup kalkarsan Doğu Akdeniz'i kaybedersin'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensinin Ankara ziyareti de BTP liderinin gündemindeki bir diğer konuydu.BAE hakkında daha önce yapılan açıklamaları hatırlaran Hüseyin Baş, "Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir tanesi geldi, davul zurnayla karşılandı. Düne kadar neler söylendiğini bütün basında çarşaf çarşaf gördünüz. Ben size farklı bir bakış açısıyla bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bir husus. Sen BAE ile oturup kalkarsan Doğu Akdeniz'i kaybedersin. Ama sen Suriye ile Esad ile oturursan, Mısır ile oturursan Doğu Akdeniz'i kazanırsın. Şimdi bu vatanın ihtiyacı olan bu BAE'den gelecek 10 milyar dolar mı, yoksa benim hakkım olan Doğu Akdeniz mi? Sen buna dış politika mı diyorsun?" ifadelerini kullandı.
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hüseyin baş, btp, faiz

Hüseyin Baş: Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin

02:00 29.11.2021 (güncellendi: 02:04 29.11.2021)
© DHABağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada "Elinden tutan yok hükümet senin, kimsenin lafını dinlediğin de yok, şu millete faizsiz krediyi ver" dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş, konuşmasına Ayasofya Camii'nde Atatürk için yaptıkları mevlid başvurusunun reddedilmesine değinerek başladı.
Hüseyin Baş, "Öyle bir durumdayız ki şunu da soramıyoruz; sen kimin mekanından kimi kovalıyorsun. Halbuki en çok ona yakışmaz mıydı orada mevlid okunması. Biz bunu Gazi Mustafa Kemal'in hayatında da gördük. Ayasofya Camiinde 70 bin hemşehrinin katıldığı bir mevlid organize ediyor ve bunu radyolardan canlı yayınlatıyor. Yani Orada mevlid okutma adetini başlatan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İstanbul 4.5 yıl işgal altında kalmış bir şehir. Galata Kulesi'nde 4.5 yıl İngiliz bayrağı sallandı. Bu İstanbul'un birinci Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ama bu İstanbul'u işgalden kurtarmış ikinci Fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu da onlara öğreteceğiz hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

'Safsatatan ibaret, fakirleştirmeye yönelik bir politika izliyorlar'

Independent Türkçe'nin haberine göre konuşmasında ekonomi üzerine değerlendirmeler de yapan Hüseyin Baş, şunları kaydetti:
"Hükümet yetkilileri Japon Yeni'ni örnek vererek doların 13 lira olmasını adeta aklamaya çalışıyorlar." dediği konuşmasına şu şekilde devam etti, "6 ay önce IBAN yoluyla cebinizdeki paraları alırlardı şimdi iki çift laf ediyorlar, döviz alıyorlar, cebinizdeki parayı bu şekilde iç ediyorlar. Buna da 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' diyorlar. Hedeflerinde ve planlarında ihracatı yükseltip cari açığı kapatmak olduğunu ben daha önce söylemiştim. Bunlar bunu o zaman dillendirmiyorlardı. Şimdi hepsi 'Bakın göreceksiniz cari açığımız kapanacak, ihracat artacak' diyor. Bakın bu kırmızı kaplı kitap Milli Ekonomi Modeli'nde ne yazıyor? Bu kitapta, 'Ülkeler ihracatlarını artırarak cari açıklarını düşüreceklerini sanırlar, halbuki yabancı sermayenin ihracatı ülkenin cari açığına hiçbir katkı sağlamaz' yazıyor. Bugün baktığınızda ülkemizin en ciddi ihraç kalemi nedir? Otomobil. Otomobil bizim bütün parçalarını, teknolojisini ithal ettiğimiz daha sonra çıkıp ihraç ettiğimiz üründür. Daha sonra bir de araba ithal ediyoruz. Bunu şuna benzetiyorum; Arog filminde Arif, 'Ceku çocuğumuzu Gora'da dünyaya getirelim oradan bir daha dünyaya mı getirelim' diyor ya... Biz de malı önce yolluyoruz sonra geri getiriyoruz. Bunun gibi bir şey. Yani ekonomik anlamda tamamen safsatadan, saçmalıktan ibaret ve sizleri bizleri fakirleştirmeye yönelik bir politika izliyorlar. Bakın her şeyimiz özelleştirildi, şeker fabrikalarımız, devletin kurduğu bankalar, kağıt fabrikalarımız, çimento fabrikalarımız, madenlerimiz her şeyimiz özelleştirildi. Şimdi ben yetkililere soruyorum; sen bu ASELSAN'ı özelleştirir misin, TUSAŞ'I özelleştirir misin, Niye benim bu kadar kıymetli servetimi özelleştiriyorsun?"

'A Haber yayın yapabilsin diye'

"Bugün sen A Haber yayın yapabilsin diye devletin bütün imkanlarını seferber ediyorsun. Benim çiftçim üretim yapabilsin diye niye imkanlarını seferber etmiyorsun." ifadelerini kullanan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bir yayın organı 750 milyon dolar banka kredisi aldı ve başka bir yayın organını satın aldı. Şimdi ben buradan söylüyorum, ben yarın Ziraat Bankası'na gideceğim 750 milyon dolar kredi isteyeğim, Baykar Holding'in SİHA yaptığı fabrikaya talibim. Oradan ben krediyi alacağım... O fabrikayı bana ver. Sen 50 milyon dolara tank- palet fabrikasını Katar'a satmadın mı? Yerdeki savaş malzemesi havadaki savaş malzemesinden daha mı kıymetsizdi? Ben de kredimi istiyorum, Baykar Holding'e talibim arkadaşlar. Sen A Haber'in bir saniye yayını kesilmesin diye her şeyi seferbet et, bütün reklamları devletin kurumlarından olsun ama benim çiftçim üretebilmek için anası ağlasın. Böyle bir politika olabilir mi?" şeklinde konuştu.

'Madem faiz haram devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi verin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarına da değinen BTP lideri Hüseyin Baş, "Yetkilier faizin haram olduğunu yeni öğrenmiş. 20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum, sanki televizyonlara çıkıp , 'Çocuğuma krediyle gemicik aldım' diye ben diyorum... Bugün de çıkmışlar , 'Faiz haram' diyorlar. E günaydın arkadaşım. Haydi delikanlıysan, hodri meydan diyorum; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası devletimizin bankaları. Halkbank'ın önünde, 'Önce halkız sonra banka' yazıyor. Sen bu bankalarla benim çiftçime, asgari ücretlime, işçime, esnafıma sıfır faizle kredi ver. Elinden tutan mı var. Bu bankalar 750 milyon dolar krediyi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi, bir tane ünlünün '10 milyon lira kumar borcunu kredilendirip yardım ettik' derken iyi ama vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın... Yahu elinden tutan yok hükümet senin, kimsenin lafını dinlediğin de yok, şu millete faizsiz krediyi ver" dedi.

'Herhalde ekonomik kurtuluşu bu millete karşı yapıyorlar'

Enflasyonun yüzde 19 açıklandığı bir dönemde yeniden değerlenme oranının yüzde 36 olarak uygulanmasını da değerlendiren BTP lideri Baş, "Enflasyon yüzde 19 ama yeniden değerleme oranı yüzde 36. Ben Mersin programında, 'Sayın Cumhurbaşkanı TÜİK enflasyonu yüzde 19 açıklıyor, o zaman yeniden değerleme oranını yüzde 19'un üzerinde açıklamayacaksın, anlaştık mı' dedim. Ben anlaştığımızı varsayıyordum. Bugün açıklamışlar yüzde 36. Yani öyle kandırmacanın içindeyiz ki, uyutuluyoruz" dedi.
"Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur" diyen Hüseyin Baş, "Bunu ekonomik bir gerekçeye oturtmak cehaletten öteye hiçbir şey değildir. Şu milletin cebindeki 100 lirası bir gecede 50 liraya düştü. Evinize bir hırsız girse cebinizdeki 50 liranızı alıp gitse emniyeti ayağa kaldırırsınız. Bundan 1 hafta önce 1 gecede yüzde 50 fakirleştik ve buna ekonomik kurtuluş savaşı diyorlar. Herhalde bu kurtuluşu bu millete karşı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BAE ile oturup kalkarsan Doğu Akdeniz'i kaybedersin'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensinin Ankara ziyareti de BTP liderinin gündemindeki bir diğer konuydu.
BAE hakkında daha önce yapılan açıklamaları hatırlaran Hüseyin Baş, "Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir tanesi geldi, davul zurnayla karşılandı. Düne kadar neler söylendiğini bütün basında çarşaf çarşaf gördünüz. Ben size farklı bir bakış açısıyla bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bir husus. Sen BAE ile oturup kalkarsan Doğu Akdeniz'i kaybedersin. Ama sen Suriye ile Esad ile oturursan, Mısır ile oturursan Doğu Akdeniz'i kazanırsın. Şimdi bu vatanın ihtiyacı olan bu BAE'den gelecek 10 milyar dolar mı, yoksa benim hakkım olan Doğu Akdeniz mi? Sen buna dış politika mı diyorsun?" ifadelerini kullandı.
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