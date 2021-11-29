Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ido-ve-budoda-bazi-seferler-iptal-oldu-1051239956.html
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T08:58+0300
2021-11-29T08:58+0300
2021-11-29T08:56+0300
türkiye
ido
budo
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103629/44/1036294446_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_51b801a657829ac02925307da079561e.jpg
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103629/44/1036294446_21:0:770:562_1920x0_80_0_0_d5e547f7d9d09504b4516ec54217fb5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ido, budo, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo)
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
İptal edilen seferler şu şekilde:
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi