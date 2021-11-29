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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T08:58+0300
2021-11-29T08:56+0300
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istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
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İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
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ido, budo, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo)

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu

08:58 29.11.2021
© AAİDO
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
İptal edilen seferler şu şekilde:
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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