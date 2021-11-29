https://tr.sputniknews.com/20211129/ido-ve-budoda-bazi-seferler-iptal-oldu-1051239956.html

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal oldu

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T08:58+0300

2021-11-29T08:58+0300

2021-11-29T08:56+0300

türkiye

ido

budo

istanbul deniz otobüsleri (ido)

bursa deniz otobüsleri (budo)

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İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

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ido, budo, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo)