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İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı
© Fotoğraf : Formula 1Reema Juffali
© Fotoğraf : Formula 1
Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.
29 yaşındaki Reema Juffali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "F1 Büyükelçisi olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum" ifadesini kullandı.
I’m incredibly honoured to be chosen as an ambassador for the @SaudiArabianGP.— Reema Juffali - ريما الجفالي (@reemajuffali) November 29, 2021
Check out my website for more details on what I’ll be up to during the #SaudiArabianGP week. ⬇️
Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı.
Saudi Arabia's first-ever female racing driver Reema Juffali will serve as an #F1 race ambassador at this weekend's inaugural #SaudiGP.@reemajuffali has raced in @BritishF4 and @GB3Championship over the last three years. pic.twitter.com/SpuknG2VKl— The Race (@wearetherace) November 29, 2021
Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.