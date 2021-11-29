https://tr.sputniknews.com/20211129/imamoglundan-motokuryeler-icin-cagri-lutfen-siparisleri-askiya-alalim-1051267791.html

İmamoğlu'ndan motokuryeler için çağrı: Lütfen siparişleri askıya alalım

İmamoğlu'ndan motokuryeler için çağrı: Lütfen siparişleri askıya alalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kentte etkili olan lodosun motokuryelere zor anlar yaşatması nedeniyle "Riskler bitene kadar lütfen siparişleri... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T22:23+0300

2021-11-29T22:23+0300

2021-11-29T22:23+0300

türkiye

istanbul

lodos

fırtına

sipariş

ekrem imamoğlu

motokurye

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan zorlu hava koşulları nedeniyle siparişlerin askıya alınması yönünde çağrı yaptı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım" ifadelerini kullandı.Kentte etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/meteorolojiden-7-il-icin-kuvvetli-ve-tam-firtina-uyarisi-1051264871.html

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istanbul, lodos, fırtına, sipariş, ekrem imamoğlu, motokurye