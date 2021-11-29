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İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
İngiltere'de yoğun yağış sonrası karla kaplanan barda mahsur kalan 61 kişi, üçüncü geceyi de bir arada geçirdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:39+0300
2021-11-29T15:39+0300
dünya
ingiltere
kar yağışı
kar
kayıp
haber
bar
mahsur kalma
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İngiltere'de yoğun yağış sonrası karla kaplanan barda mahsur kalan 61 kişi, üçüncü geceyi de bir arada geçirdi.İngiliz basınında yer alan haberler e göre, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire Dales bölgesinde bulunan Tan Hill Inn barının yöneticisi Nicola Townsend, herkesin moralinin gerçekten iyi olduğunu belirterek, "Oldukça iyi bir dostluk kurdular, büyük bir aile gibi oldular" dedi.Gece yer yataklarında uyuyan barda kalanlar, oyun oynayarak, komedi filmi izleyerek ve kendileri gibi mahsur kalan müzik grubu Oasis'i dinleyerek vakit geçiriyor.Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, 'kendini harika hissettiğini' ancak bir sonraki sefere 'biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini' söyledi.Mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.Öte yandan, 3 günün ardından mahsur kalan 7'si personel 61 kişinin bugün kurtarılması bekleniyor.Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan ve ülkenin en yüksek barı olarak kabul edilen Tan Hill Inn'e giden yola devrilen elektrik kablolarının emniyete alınmasının ardından mahsur kalanlara ulaşılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211015/daniel-craig-neden-gay-barlari-tercih-ettigini-anlatti-1049820293.html
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ingiltere, kar yağışı, kar, kayıp, haber, bar, mahsur kalma

İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur

15:39 29.11.2021
© AA / Mehmet Erİngiltere kar yağışı
İngiltere kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA / Mehmet Er
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İngiltere'de yoğun yağış sonrası karla kaplanan barda mahsur kalan 61 kişi, üçüncü geceyi de bir arada geçirdi.
İngiltere'de yoğun yağış sonrası karla kaplanan barda mahsur kalan 61 kişi, üçüncü geceyi de bir arada geçirdi.
İngiliz basınında yer alan haberler e göre, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire Dales bölgesinde bulunan Tan Hill Inn barının yöneticisi Nicola Townsend, herkesin moralinin gerçekten iyi olduğunu belirterek, "Oldukça iyi bir dostluk kurdular, büyük bir aile gibi oldular" dedi.
Gece yer yataklarında uyuyan barda kalanlar, oyun oynayarak, komedi filmi izleyerek ve kendileri gibi mahsur kalan müzik grubu Oasis'i dinleyerek vakit geçiriyor.
Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, 'kendini harika hissettiğini' ancak bir sonraki sefere 'biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini' söyledi.
Mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.
Öte yandan, 3 günün ardından mahsur kalan 7'si personel 61 kişinin bugün kurtarılması bekleniyor.
Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan ve ülkenin en yüksek barı olarak kabul edilen Tan Hill Inn'e giden yola devrilen elektrik kablolarının emniyete alınmasının ardından mahsur kalanlara ulaşılabilecek.
Daniel Craig - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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