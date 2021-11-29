https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbul-arnavutkoyde-lodos-bir-evin-catisini-ucurdu-1051246845.html

İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu

İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar Arnavutköy'de bir binanın çatısını uçurdu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T12:56+0300

2021-11-29T12:56+0300

2021-11-29T12:56+0300

türkiye

istanbul

türkiye

meteoroloji

lodos

fırtına

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051246606_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_e16982cbc8583d3fd87683a025b730ad.jpg

Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul'u da etkisi altına aldı.Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Çatının hareket ettiğini görenlerin itfaiyeye zamanında haber vermesi sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211128/istanbul-valisi-yerlikayadan-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1051233846.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, meteoroloji, lodos, fırtına