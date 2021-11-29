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İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu
İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar Arnavutköy'de bir binanın çatısını uçurdu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:56+0300
2021-11-29T12:56+0300
2021-11-29T12:56+0300
türkiye
istanbul
türkiye
meteoroloji
lodos
fırtına
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Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul'u da etkisi altına aldı.Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Çatının hareket ettiğini görenlerin itfaiyeye zamanında haber vermesi sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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istanbul, türkiye, meteoroloji, lodos, fırtına
İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar Arnavutköy'de bir binanın çatısını uçurdu.
Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde etkili olan
kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul'u da etkisi altına aldı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çatının hareket ettiğini görenlerin
itfaiyeye zamanında haber vermesi sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.