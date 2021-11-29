https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-19-saat-motosiklet-ve-elektrikli-scooter-kullanimi-kisitlandi-1051267521.html
İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı
İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır"... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T22:05+0300
2021-11-29T22:05+0300
2021-11-29T22:13+0300
motorsiklet
türkiye
istanbul
fırtına
ali yerlikaya
kısıtlama
elektrikli scooter
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Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama getirildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.Daha önce Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/getir-sirketi-firtina-nedeniyle-tum-motosikletli-teslimat-hizmetlerini-durdurdu-1051267174.html
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motorsiklet, istanbul, fırtına, ali yerlikaya, kısıtlama, elektrikli scooter
İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı
22:05 29.11.2021 (güncellendi: 22:13 29.11.2021)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Zorlu hava koşullarının etkili olduğu
İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama
getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.