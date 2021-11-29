https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-19-saat-motosiklet-ve-elektrikli-scooter-kullanimi-kisitlandi-1051267521.html

İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı

İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır"... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T22:05+0300

2021-11-29T22:05+0300

2021-11-29T22:13+0300

motorsiklet

türkiye

istanbul

fırtına

ali yerlikaya

kısıtlama

elektrikli scooter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043890171_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_4e9ab3f708f84eebcddbb3d7747cafbb.jpg

Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama getirildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.Daha önce Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/getir-sirketi-firtina-nedeniyle-tum-motosikletli-teslimat-hizmetlerini-durdurdu-1051267174.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motorsiklet, istanbul, fırtına, ali yerlikaya, kısıtlama, elektrikli scooter