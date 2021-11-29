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İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı
İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır"... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T22:05+0300
2021-11-29T22:13+0300
motorsiklet
türkiye
istanbul
fırtına
ali yerlikaya
kısıtlama
elektrikli scooter
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Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama getirildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.Daha önce Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/getir-sirketi-firtina-nedeniyle-tum-motosikletli-teslimat-hizmetlerini-durdurdu-1051267174.html
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motorsiklet, istanbul, fırtına, ali yerlikaya, kısıtlama, elektrikli scooter

İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı

22:05 29.11.2021 (güncellendi: 22:13 29.11.2021)
© DHAMotor, kurye, motokurye
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bugün 23.00'ten, yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
TÜRKİYE
Getir şirketi, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
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