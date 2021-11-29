https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-bazi-universiteler-yuz-yuze-ogretime-1-gun-ara-verdi-1051270165.html

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T23:56+0300

2021-11-29T23:56+0300

2021-11-30T00:02+0300

türkiye

eğitim

üniversite

yüz yüze eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044376236_0:0:1551:872_1920x0_80_0_0_a1b97c8d10854484ed41d4f6aa08792e.jpg

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-bir-gun-ara-verildi-1051265519.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eğitim, üniversite, yüz yüze eğitim