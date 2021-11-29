Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-bazi-universiteler-yuz-yuze-ogretime-1-gun-ara-verdi-1051270165.html
İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi
İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi
İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T23:56+0300
2021-11-30T00:02+0300
türkiye
eğitim
üniversite
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044376236_0:0:1551:872_1920x0_80_0_0_a1b97c8d10854484ed41d4f6aa08792e.jpg
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-bir-gun-ara-verildi-1051265519.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044376236_145:0:1308:872_1920x0_80_0_0_8939443e6813a3b5a820e5d1ba5d2ed3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, üniversite, yüz yüze eğitim

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

23:56 29.11.2021 (güncellendi: 00:02 30.11.2021)
© Fotoğraf : İstanbul Üniversitesiİstanbul Üniversitesi / üniversite
İstanbul Üniversitesi / üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Fotoğraf : İstanbul Üniversitesi
Abone ol
İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.
Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.
Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
İstanbul'da kuvvetli lodos - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
TÜRKİYE
Fırtına nedeniyle 10 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Dün, 20:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:16Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
01:15TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği'nden 'soruşturma' açıklaması: Vakfımızın isminin kullanılması planlı
00:57Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı
00:54Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor
00:39İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü
00:26İzmir depreminde 30 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi: Ben müteahhit değildim
00:24Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılma ihtimali düşük
00:14Çiğ süte zam: 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak
00:08G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
00:00Lionel Messi 7. kez Ballon d'or ödülünün sahibi oldu
Dün'Ukrayna'dan Türkiye'ye arabuluculuk rolü çıkmaz, ABD'ye ben burada da rol oynarım mesajı veriliyor'
DünGüney Afrika'da mahsur kalan Ruslar için 1-3 Aralık'ta tahliye uçağı gönderilecek
Dünİstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi
DünPSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
DünGıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Dünİngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı sunulacak
DünDEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı
DünABD Dışişleri: Rus diplomatları sınır dışı etmiyoruz, cezalandırma söz konusu değil
DünSular altında kalan Kartal sahil yolu trafiğe kapatıldı
DünRusya’da Omicron’un saptanmasını sağlayacak test birkaç gün içinde geliştirilebilir