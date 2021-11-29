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İstanbul’da fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişlerine kapatıldı
İstanbul’da fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T19:29+0300
2021-11-29T19:29+0300
2021-11-29T19:42+0300
istanbul
motorsiklet
türkiye
kurye
elçin sangu
moto kurye
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Lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişleri durduruldu.Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.Oyuncu Elçin Sangu Twitter hesabından moto kuryelerle ilgili bir paylaşım yaptı. Sangu paylaşımında "Ne olur bugün de dışardan sipariş vermesek? Moto kuryeleri gördükçe kalp krizi geçiriyoruz" dedi.
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istanbul, motorsiklet, kurye, elçin sangu, moto kurye
İstanbul’da fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişlerine kapatıldı 19:29 29.11.2021 (güncellendi: 19:42 29.11.2021)
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.
Lodos nedeniyle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişleri durduruldu.
Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık
200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.
Oyuncu
Elçin Sangu Twitter hesabından moto kuryelerle ilgili bir paylaşım yaptı. Sangu paylaşımında "Ne olur bugün de dışardan sipariş vermesek? Moto kuryeleri gördükçe kalp krizi geçiriyoruz" dedi.