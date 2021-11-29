https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-lodos-bilancosu-2-olu-9-yarali-1051255977.html

İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T15:50+0300

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türkiye

istanbul

lodos

çatı

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İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini artırdı. Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/thynin-6-ucagi-lodos-nedeniyle-istanbuldan-baska-havalimanlarina-yonlendirildi-1051255853.html

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istanbul, lodos, çatı