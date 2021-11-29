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https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-lodos-bilancosu-2-olu-9-yarali-1051255977.html
İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:50+0300
2021-11-29T15:50+0300
2021-11-29T15:58+0300
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istanbul
lodos
çatı
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İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini artırdı. Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/thynin-6-ucagi-lodos-nedeniyle-istanbuldan-baska-havalimanlarina-yonlendirildi-1051255853.html
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İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı 15:50 29.11.2021 (güncellendi: 15:58 29.11.2021)
İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini artırdı.
Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu.
Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.