https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-85e-ulasti-1051263353.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T19:00+0300

2021-11-29T19:00+0300

2021-11-29T19:04+0300

türkiye

istanbul

trafik

yağış

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul’un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

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istanbul, trafik, yağış