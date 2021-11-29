https://tr.sputniknews.com/20211129/isvicrede-asi-sertifikasi-referandumu-sandiktan-devam-cikti-1051239125.html

İsviçre'de 'aşı sertifikası' referandumu: Sandıktan 'devam' çıktı

İsviçre'de 'aşı sertifikası' referandumu: Sandıktan 'devam' çıktı

İsviçre'de iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptali için referanduma gidildi. Referandumda oy kullananların yüzde 62'si uygulamanın... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T06:05+0300

2021-11-29T06:05+0300

2021-11-29T06:04+0300

koronavirüs

isviçre

referandum

koronavirüs

kovid-19

aşı sertifikası

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İsviçre'de yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun devam etmesi yönünde oy kullandı.İsviçre'de federal hükümet, hastaneler üzerinde baskıyı azaltmak için 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze, sinema, üniversiteler ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesini zorunlu kılmıştı.Ülkede şiddet de içeren geniş çaplı protestolara neden olan kısıtlamaların ardından, Kovid-19 tedbirlerinden 'aşı sertifikası zorunluluğunun' iptali için referanduma gidilmesi adına 100 bine yakın imza toplanmıştı.Yapılan referandumda halkın yüzde 62'si hükümetin getirdiği Kovid-19 kısıtlamalarının lehinde tercih yaptı. Böylelikle halk, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğu getiren yasaya destek verdi.Hükümetten yapılan açıklamada ise yüzde 66 ile son yılların en fazla katılımının olduğu referandumda, ülkedeki 26 kantonun 24'ünün Kovid-19 kısıtlamalarının devamından yana tercih yaptığı belirtildi.Kovid-19 aşı sertifikası 16 yaşından büyükler için geçerli ve uygulamanın 24 Ocak 2022'ye kadar sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.Nüfusu 8.6 milyon olan ülkede halkın sadece yüzde 65.47'si iki doz aşı yaptırmış durumda. İsviçre'de resmi verilere göre, geçen hafta 42 bin 518 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmış, bir önceki haftaya göre yüzde 41 oranında artış gözlenmişti.

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isviçre, referandum, koronavirüs, kovid-19, aşı sertifikası