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https://tr.sputniknews.com/20211129/japonyada-65lik-deprem-1051256172.html
Japonya'da 6.5'lik deprem
Japonya'da 6.5'lik deprem
Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:59+0300
2021-11-29T15:59+0300
2021-11-29T16:05+0300
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japonya
Japonya'da 6.5'lik deprem
15:59 29.11.2021 (güncellendi: 16:05 29.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.