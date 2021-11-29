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https://tr.sputniknews.com/20211129/japonyada-gelistirilen-hiv-asisi-maymunlar-uzerinde-etki-gosterdi-1051246170.html
Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi
Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi
Japonya’da AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı geliştirilen aşının maymunlarda etki gösterdiği belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:37+0300
2021-11-29T12:37+0300
yaşam
japonya
maymun
hiv
aşı
deney
hiv/aids
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Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi. Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı. Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.Ölümcül riskVücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/johnson--johnsonin-hiv-asisi-denemeleri-basarisiz-oldu-1048483910.html
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japonya, maymun, hiv, aşı, deney, hiv/aids

Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi

12:37 29.11.2021
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOVMaymun
Maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
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Japonya’da AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı geliştirilen aşının maymunlarda etki gösterdiği belirtildi.
Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.
Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi.
Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı.
Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.
Johnson&Johnson - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Johnson & Johnson'ın HIV aşısı denemeleri başarısız oldu
31 Ağustos, 17:53

Ölümcül risk

Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.
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