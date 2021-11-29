https://tr.sputniknews.com/20211129/japonyada-gelistirilen-hiv-asisi-maymunlar-uzerinde-etki-gosterdi-1051246170.html

Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi

Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi

Japonya’da AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı geliştirilen aşının maymunlarda etki gösterdiği belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T12:37+0300

2021-11-29T12:37+0300

2021-11-29T12:37+0300

yaşam

japonya

maymun

hiv

aşı

deney

hiv/aids

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Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi. Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı. Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.Ölümcül riskVücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210831/johnson--johnsonin-hiv-asisi-denemeleri-basarisiz-oldu-1048483910.html

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japonya, maymun, hiv, aşı, deney, hiv/aids