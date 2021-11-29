https://tr.sputniknews.com/20211129/karantina-ihlali-manzaralari-bir-kadin-otel-odasini-yakti-bir-cift-de-askeri-operasyonla-yakalandi-1051241098.html
Karantina ihlali manzaraları: Bir kadın otel odasını yaktı, bir çift de askeri operasyonla yakalandı
Karantina ihlali manzaraları: Bir kadın otel odasını yaktı, bir çift de askeri operasyonla yakalandı
Ülkeler bir bir koronavirüsün yeni varyantı Omicron vakasına rastladıklarını duyururken karantinada kalmak istemeyen bazı vakalar 'ses getiren eylemlere'... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T10:13+0300
2021-11-29T10:13+0300
2021-11-29T10:13+0300
avustralya
hollanda
karantina
koronavirüs
omicron
dünya
otel
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Hollanda'da Omicron taşıyıcısı olduğundan şüphelenilen ama karantina için tutuldukları otelden kaçan ve dün İspanya'ya gitmek üzere başkent Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nın yolunu tutan çift, tam uçakları kalkmak üzereyken askeri polislerin operasyonuyla yakalandı. Kimliği açıklanmayan çift, başka bir karantina merkezine gönderilmeleri için sağlık yetkililerine teslim edildi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir kadın da iki çocuğuyla 2 hafta boyunca karantinada kalması için yerleştirildiği otel odasını yakmakla suçlandı. 31 yaşındaki kadın, Pacific Otel'e yerleştirilmesinden birkaç gün sonra, dün sabah yatağının altında ateş yaktı ve yangın çıkmasına sebep oldu. Otelin en üst katını alevlerin sarması üzerine 160'dan fazla misafir binadan tahliye edildi. Yaralanan kimse olmadı ancak bina büyük zarar gördü, diğer vakalar da başka Kovid-19 karantina merkezlerine gönderilmek zorunda kalındı. 2 çocuğu koruma altına alınan kadın bugün mahkemeye çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211128/hollanda-ve-danimarka-da-omicron-varyanti-goruldu-1051226618.html
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html
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avustralya, hollanda, karantina, koronavirüs, omicron, otel
Karantina ihlali manzaraları: Bir kadın otel odasını yaktı, bir çift de askeri operasyonla yakalandı
Ülkeler bir bir koronavirüsün yeni varyantı Omicron vakasına rastladıklarını duyururken karantinada kalmak istemeyen bazı vakalar 'ses getiren eylemlere' başvuruyor.
Hollanda'da Omicron taşıyıcısı olduğundan şüphelenilen ama karantina için tutuldukları otelden kaçan ve dün İspanya'ya gitmek üzere başkent Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nın yolunu tutan çift, tam uçakları kalkmak üzereyken askeri polislerin operasyonuyla yakalandı. Kimliği açıklanmayan çift, başka bir karantina merkezine gönderilmeleri için sağlık yetkililerine teslim edildi.
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir kadın da iki çocuğuyla 2 hafta boyunca karantinada kalması için yerleştirildiği otel odasını yakmakla suçlandı.
31 yaşındaki kadın, Pacific Otel'e yerleştirilmesinden birkaç gün sonra, dün sabah yatağının altında ateş yaktı ve yangın çıkmasına sebep oldu. Otelin en üst katını alevlerin sarması üzerine 160'dan fazla misafir binadan tahliye edildi. Yaralanan kimse olmadı ancak bina büyük zarar gördü, diğer vakalar da başka Kovid-19 karantina merkezlerine gönderilmek zorunda kalındı.
2 çocuğu koruma altına alınan kadın bugün mahkemeye çıkacak.