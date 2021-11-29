https://tr.sputniknews.com/20211129/kiyikoy-belediye-baskani-ve-12-kisi-gozaltinda-1051264618.html

Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T19:40+0300

2021-11-29T19:40+0300

2021-11-29T19:40+0300

türkiye

kırklareli

kıyıköy

başsavcı

ender sevinç

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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kırklareli

kıyıköy

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kırklareli, kıyıköy, başsavcı, ender sevinç