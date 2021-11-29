https://tr.sputniknews.com/20211129/kocaelide-lodos-sebebiyle-insaat-iskelesi-coktu-altinda-kalanlar-var-1051252522.html

Kocaeli'de lodos sebebiyle inşaat iskelesi çöktü: 8 yaralı

Kocaeli'de lodos sebebiyle inşaat iskelesi çöktü: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:43+0300

2021-11-29T14:43+0300

2021-11-29T14:57+0300

türkiye

türkiye

kocaeli

inşaat

lodos

çökme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54a28eaf6ab284c96cf00f2d8bd01949.jpg

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi.Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, "Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/lodos-simit-tezgahini-devirdi-simitci-agir-yaralandi-1051247817.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kocaeli, inşaat, lodos, çökme