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Kocaeli'de lodos sebebiyle inşaat iskelesi çöktü: 8 yaralı
Kocaeli'de lodos sebebiyle inşaat iskelesi çöktü: 8 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:43+0300
2021-11-29T14:57+0300
türkiye
türkiye
kocaeli
inşaat
lodos
çökme
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi.Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, "Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/lodos-simit-tezgahini-devirdi-simitci-agir-yaralandi-1051247817.html
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türkiye, kocaeli, inşaat, lodos, çökme

Kocaeli'de lodos sebebiyle inşaat iskelesi çöktü: 8 yaralı

14:43 29.11.2021 (güncellendi: 14:57 29.11.2021)
© İHA / MUSTAFA USLUKocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / MUSTAFA USLU
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.
İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, "Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
TÜRKİYE
Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı
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