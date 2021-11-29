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Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4.5 ay kala, Marine Le Pen'i aşırı sağın tahtından indirmeye soyunan Eric Zemmour, kendisine orta parmak işareti yapan... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:15+0300
2021-11-29T13:08+0300
dünya
fransa
donald trump
aşırı sağ
aşırı sağcı
antifa
eric zemmour
marine le pen
emmanuel macron
marsilya
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Fransa'yı 10 ve 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine götüren sürece damgasını vuran Eric Zemmour, tartışmalı hareketlerine her gün bir yenisini ekliyor. Cezayirli Yahudi bir aileden gelen, gazetecilikten siyasete atlayıp göçmen, Müslüman karşıtı, AB şüphecisi görüşleriyle ırkçı-aşırı sağcı çizgiye yerleştirilen Zemmour'un anketlerdeki hızlı yükselişi, son dönemde zora girdi. Cumartesi Marsilya gezisinde anti faşist protestolarla karşılaşan Zemmour, aracına yaklaşıp kendisine orta parmak işareti yapan bir protestocuya aynı şekilde karşılık verirken görüntülendi. Marsilya'dan adeta kovulduMarsilya'da anti faşist protestolar nedeniyle 15 dakikadan uzun yürüyemeyen ve sonunda 'defol' sloganları arasında polis eskortunda şehirden ayrılan Zemmour, başı öne eğik şekilde Paris'e varması sonrası büyük tepki çeken parmak olayına izahat getirmeye çalıştı.'Seni taklit etmek çok kabaydı'Aşırı sağcı siyasetçi, kendisiyle konuşmak için arabasının camına yaklaşıyormuş gibi davranıp parmak gösteren kadına hitaben, “Madam, burası benim istediğim gibi bir tartışma yeri değildi, zaman daralıyordu. Bu yüzden senin ve 'antifa' yoldaşlarının hemen anladığı tek dili kullandım: Seninki. Ancak tümüyle kabul ediyorum ki, seni taklit etmek çok kabaydı" diye tweetledi. 'Tek gerçek rakipleri olduğum için peşimdeler'ABD'de radikal solcu eylemcilerin oluşturduğu Antifa'yı anti faşist, solcu grupların hepsini kapsıyormuş gibi genelleştirme yoluna giden önceki Başkan Donald Trump, kendisine karşı her protestoyu 'Antifa şiddeti' ya da 'Antifa terörü' diye niteleyip itibarsızlaştırmaya çalışıyordu. Aynı yolu tutan Zemmour, Marsilya'dan toz pembe paylaşımlarında anti faşist protestolara hiç değinmezken, “Antifa'nın sürekli peşinde olduğu tek kamusal kişi benim. Tek gerçek rakiplerinin ben olduğumu çok iyi anlamışlar" dedi. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ise "Hareket, Zemmour'un gerçek yüzünü gösterdi: Saygı yoksunluğu, kutuplaştırma, nefret ve şiddet" yorumunu yaptı.'Hepsini gönderelim'5 Aralık'ta Paris'te düzenleyeceği mitingle cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etmesi beklenen Zemmour, anketlere göre kıdemli aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i geride bırakıp makamın sahibi Emmauel Macron'la birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalma potansiyeline sahip. Ancak 'İslam'ın siyasal proje olduğu, Fransa ile uyumlu olmadığı, Müslümanlarla göçmenlerin Fransa'yı ele geçirmek istediği, dolayısıyla hepsinin gönderilmesi gerektiği' söylemiyle yükselişe geçen Zemmour'un orta parmak işareti yapması kendisini müstakbel cumhurbaşkanı olarak sunan bir kişi için 'uygunsuz' bulundu. Anketlere göre kasım ortasından beri popülaritesi düşüşe geçen Zemmour, son haftalarda 2 puan kaybetti. Marine Le Pen'in popülaritesi ise yüzde 2-4 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20200531/trump-floyd-protestolarinda-gerginligin-tirmanmasindan-sorumlu-tuttugu-sol-grup-antifayi-teror-1042157726.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/fransada-cumhurbaskani-aday-adayi-roportaj-sirasinda-basortulu-kadinin-basini-actirdi-1050232087.html
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fransa, donald trump, aşırı sağ, aşırı sağcı, antifa, eric zemmour, marine le pen, emmanuel macron, marsilya, faşist, cumhurbaşkanlığı seçimi, protesto, orta parmak işareti

Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'

12:15 29.11.2021 (güncellendi: 13:08 29.11.2021)
© REUTERS / TOM NICHOLSONEric Zemmour
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4.5 ay kala, Marine Le Pen'i aşırı sağın tahtından indirmeye soyunan Eric Zemmour, kendisine orta parmak işareti yapan bir protestocuya aynı şekilde karşılık verirken görüntülendi. Büyük tepki çekmesi üzerine hareketine Trumpvari izahat getiren Zemmour, "Antifa'yı taklit ederek çok kabalık ettim" dedi.
Fransa'yı 10 ve 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine götüren sürece damgasını vuran Eric Zemmour, tartışmalı hareketlerine her gün bir yenisini ekliyor. Cezayirli Yahudi bir aileden gelen, gazetecilikten siyasete atlayıp göçmen, Müslüman karşıtı, AB şüphecisi görüşleriyle ırkçı-aşırı sağcı çizgiye yerleştirilen Zemmour'un anketlerdeki hızlı yükselişi, son dönemde zora girdi. Cumartesi Marsilya gezisinde anti faşist protestolarla karşılaşan Zemmour, aracına yaklaşıp kendisine orta parmak işareti yapan bir protestocuya aynı şekilde karşılık verirken görüntülendi.

Marsilya'dan adeta kovuldu

Marsilya'da anti faşist protestolar nedeniyle 15 dakikadan uzun yürüyemeyen ve sonunda 'defol' sloganları arasında polis eskortunda şehirden ayrılan Zemmour, başı öne eğik şekilde Paris'e varması sonrası büyük tepki çeken parmak olayına izahat getirmeye çalıştı.

'Seni taklit etmek çok kabaydı'

Aşırı sağcı siyasetçi, kendisiyle konuşmak için arabasının camına yaklaşıyormuş gibi davranıp parmak gösteren kadına hitaben, “Madam, burası benim istediğim gibi bir tartışma yeri değildi, zaman daralıyordu. Bu yüzden senin ve 'antifa' yoldaşlarının hemen anladığı tek dili kullandım: Seninki. Ancak tümüyle kabul ediyorum ki, seni taklit etmek çok kabaydı" diye tweetledi.

'Tek gerçek rakipleri olduğum için peşimdeler'

ABD'de radikal solcu eylemcilerin oluşturduğu Antifa'yı anti faşist, solcu grupların hepsini kapsıyormuş gibi genelleştirme yoluna giden önceki Başkan Donald Trump, kendisine karşı her protestoyu 'Antifa şiddeti' ya da 'Antifa terörü' diye niteleyip itibarsızlaştırmaya çalışıyordu. Aynı yolu tutan Zemmour, Marsilya'dan toz pembe paylaşımlarında anti faşist protestolara hiç değinmezken, “Antifa'nın sürekli peşinde olduğu tek kamusal kişi benim. Tek gerçek rakiplerinin ben olduğumu çok iyi anlamışlar" dedi.
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Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ise "Hareket, Zemmour'un gerçek yüzünü gösterdi: Saygı yoksunluğu, kutuplaştırma, nefret ve şiddet" yorumunu yaptı.

'Hepsini gönderelim'

5 Aralık'ta Paris'te düzenleyeceği mitingle cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etmesi beklenen Zemmour, anketlere göre kıdemli aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i geride bırakıp makamın sahibi Emmauel Macron'la birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalma potansiyeline sahip. Ancak 'İslam'ın siyasal proje olduğu, Fransa ile uyumlu olmadığı, Müslümanlarla göçmenlerin Fransa'yı ele geçirmek istediği, dolayısıyla hepsinin gönderilmesi gerektiği' söylemiyle yükselişe geçen Zemmour'un orta parmak işareti yapması kendisini müstakbel cumhurbaşkanı olarak sunan bir kişi için 'uygunsuz' bulundu.
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Anketlere göre kasım ortasından beri popülaritesi düşüşe geçen Zemmour, son haftalarda 2 puan kaybetti. Marine Le Pen'in popülaritesi ise yüzde 2-4 arttı.
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