Göreve geldikten saatler sonra istifa eden İsveç'in ilk kadın başbakanı yeniden seçildi

Seçimlerden sonra bulanık bir siyasi atmosfere sürüklenen İsveç'te parlamento yeni başbakanı seçti.Ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Magdalena Andersson, parlamentodan çıkan kararla bir haftada ikinci kez başbakanlık koltuğuna getirildi.Eski Maliye Bakanı Andersson, geçen hafta benzer bir oylamada yine kazanmıştı. Ancak birkaç saat sonra küçük bir koalisyon ortağının kaybedildiği bütçe oylaması nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.Andersson şimdi sadece kendi partisinden oluşan bir azınlık hükümeti kuracak.
İsveç parlamentosu bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez Sosyal Demokrat Partili Magdalena Andersson'u yeni başbakan olarak seçti.
Seçimlerden sonra bulanık bir siyasi atmosfere sürüklenen İsveç'te parlamento yeni başbakanı seçti.
Ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Magdalena Andersson, parlamentodan çıkan kararla bir haftada ikinci kez başbakanlık koltuğuna getirildi.
Eski Maliye Bakanı Andersson, geçen hafta benzer bir oylamada yine kazanmıştı. Ancak birkaç saat sonra küçük bir koalisyon ortağının kaybedildiği bütçe oylaması nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.