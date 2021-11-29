https://tr.sputniknews.com/20211129/manchester-united-ralf-rangnicki-gecici-teknik-direktoru-olarak-resmen-duyurdu-1051253517.html

Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici teknik direktörü olarak resmen duyurdu

Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici teknik direktörü olarak resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar geçici menajer olarak Ralf Rangnick'in atandığını duyurdu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:57+0300

2021-11-29T14:57+0300

2021-11-29T15:02+0300

spor

premier lig

teknik direktör

duyuru

manchester united

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar ekibi yönetecek olan Alman futbol adamı Ralf Rangnick hakkında, "İkili görüşmelerin ardından Ralf ve kulüp, iki yıl daha danışmanlık görevine devam edeceği konusunda anlaştılar" ifadeleri yer aldı.Kulübün futbol direktörü John Murtough ise şu açıklamayı yaptı: “Ralf, Avrupa futbolunun en saygın koçlarından ve yenilikçilerinden biridir. Yönetim ve koçluk alanındaki neredeyse kırk yıllık deneyiminden getireceği paha biçilmez liderlik ve teknik becerileri yansıtan bir numaralı geçici yönetici adayımızdı. Kulüpteki herkes, önümüzdeki sezon boyunca onunla birlikte çalışmayı ve ardından iki yıl daha danışman rolünde onu görmeyi dört gözle bekliyor."'Takım yeteneklerle dolu'Rangnick ise "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve bu sezonu kulüp için başarılı bir sezon haline getirmeye odaklandım. Takım yeteneklerle dolu ve büyük bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedeflerini danışmanlık temelinde desteklemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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premier lig, teknik direktör, duyuru, manchester united