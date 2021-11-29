https://tr.sputniknews.com/20211129/mansur-yavastan-ankara-icin-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1051261732.html

Mansur Yavaş'tan Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Mansur Yavaş'tan Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve kuvvetli rüzgar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medyadan bir uyarı paylaştı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T17:50+0300

2021-11-29T17:50+0300

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türkiye

ankara

fırtına

mansur yavaş

rüzgar

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları bu gece etkili olmaya başlayacak olan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Yavaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Kentimizde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın muhtemel risklerine karşı dikkatli olmanızı, olası durumlarda Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabileceğinizi önemle hatırlatıyorum."

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ankara, fırtına, mansur yavaş, rüzgar