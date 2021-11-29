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https://tr.sputniknews.com/20211129/mansur-yavastan-yurt-paylasimi-1051239392.html
Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı
Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Umut Bir Yurt Meselesi' adlı belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T07:22+0300
2021-11-29T07:21+0300
türkiye
mansur yavaş
yurt
öğrenci yurdu
paylaşım
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Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.Mansur Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.Yavaş, paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.
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mansur yavaş, yurt, öğrenci yurdu, paylaşım

Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı

07:22 29.11.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Umut Bir Yurt Meselesi' adlı belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız" dedi.
Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.
Mansur Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Yavaş, paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.
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