https://tr.sputniknews.com/20211129/mansur-yavastan-yurt-paylasimi-1051239392.html

Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı

Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Umut Bir Yurt Meselesi' adlı belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T07:22+0300

2021-11-29T07:22+0300

2021-11-29T07:21+0300

türkiye

mansur yavaş

yurt

öğrenci yurdu

paylaşım

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Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.Mansur Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.Yavaş, paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

türkiye

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mansur yavaş, yurt, öğrenci yurdu, paylaşım