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Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti
© Twitter/Haluk Levent Mario Balotelli - Haluk Levent
© Twitter/Haluk Levent
Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Balotelli ile şalgam içerken fotoğraflarını paylaşarak, Adana Demirspor’un golcüsünün yardım yaptığını açıkladı.
Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli’nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi. Haluk Levent paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
”Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik"
Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı— Haluk Levent (@haluklevent) November 29, 2021
Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını
Mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu
Ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan
@FinallyMario ile şalgam sözümüzü yerine getirdik💚 pic.twitter.com/Opido5J4W6