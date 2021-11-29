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Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre de 2021 yılının kelimesi 'aşı'
Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre de 2021 yılının kelimesi 'aşı'
Merriam-Webster Sözlüğü bu yılın kelimesi olarak 'aşı' sözcüğünü seçti. ABD'deki ilk Kovid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020'den sonra, aşı kelimesi, geçen... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:06+0300
2021-11-29T13:12+0300
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İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, 'aşı'yı yılın kelimesi olarak belirledi. Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski, aşı kelimesinin yıl içinde aranma oranının her gün fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi. Sokolowski, aşı kelimesinin bir günde veya sadece bir salgınla ortaya çıkmadığını ifade etti. Aşı kelimesinin bilinen ilk kullanımının 1882'ye dayandığına dikkati çeken Sokolowski, konuyla ilgili referansların çiçek hastalığının tedavisi için sığır çiçeğinin kabartılarındaki irinin alınıp insanların deri altına uygulandığı daha önceki tarihe dayandığını belirtti. Merriam-Webster'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2020 yılında hayatları altüst eden koronavirüs salgını için ümit verici bir tıbbi çözüm olan aşı, aynı zamanda siyasi tartışmalara da konu ve anlaşmazlıkların kaynağı oldu. Açıklamada, zamanın en büyük bilim hikayesinin, ülkelerde hızla tartışma hikayesi haline geldiği belirtildi. Aşının her iki hikaye ile de dünyanın merkezinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'deki ilk Kovid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020'den sonra yapılan aramalarda, geçen yıla kıyasla yüzde 601 artış görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, 2019'a oranla aşı kelimesinin yüzde 1048 daha fazla aratıldığı vurgulandı. Oxford İngilizce Sözlüğü de 2021'in kelimesinin 'vax' (aşı) olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201130/merriam-Webster-yilin-sozcugunu-secti-pandemi-1043313772.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/oxford-sozlugu-2021-yilinin-kelimesini-acikladi-1050359102.html
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merriam-webster, sözlük, aşı, kelime, koronavirüs

Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre de 2021 yılının kelimesi 'aşı'

13:06 29.11.2021 (güncellendi: 13:12 29.11.2021)
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNEKoronavirüs aşısı
Koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
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Merriam-Webster Sözlüğü bu yılın kelimesi olarak 'aşı' sözcüğünü seçti. ABD'deki ilk Kovid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020'den sonra, aşı kelimesi, geçen yıla kıyasla yüzde 601 daha çok arandı.
İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, 'aşı'yı yılın kelimesi olarak belirledi. Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski, aşı kelimesinin yıl içinde aranma oranının her gün fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi.
Sokolowski, aşı kelimesinin bir günde veya sadece bir salgınla ortaya çıkmadığını ifade etti. Aşı kelimesinin bilinen ilk kullanımının 1882'ye dayandığına dikkati çeken Sokolowski, konuyla ilgili referansların çiçek hastalığının tedavisi için sığır çiçeğinin kabartılarındaki irinin alınıp insanların deri altına uygulandığı daha önceki tarihe dayandığını belirtti.
Merriam-Webster'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2020 yılında hayatları altüst eden koronavirüs salgını için ümit verici bir tıbbi çözüm olan aşı, aynı zamanda siyasi tartışmalara da konu ve anlaşmazlıkların kaynağı oldu. Açıklamada, zamanın en büyük bilim hikayesinin, ülkelerde hızla tartışma hikayesi haline geldiği belirtildi.
Merriam-Webster - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2020
KORONAVİRÜS
Merriam-Webster, 'Yılın Kelimesi'ni seçti: Pandemi
30 Kasım 2020, 11:05
Aşının her iki hikaye ile de dünyanın merkezinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'deki ilk Kovid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020'den sonra yapılan aramalarda, geçen yıla kıyasla yüzde 601 artış görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, 2019'a oranla aşı kelimesinin yüzde 1048 daha fazla aratıldığı vurgulandı.
Oxford İngilizce Sözlüğü de 2021'in kelimesinin 'vax' (aşı) olduğunu açıklamıştı.
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
YAŞAM
Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı
1 Kasım, 09:40
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