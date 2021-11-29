https://tr.sputniknews.com/20211129/meteorolojiden-7-il-icin-kuvvetli-ve-tam-firtina-uyarisi-1051264871.html
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da, gece ve yarın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T19:48+0300
2021-11-29T19:48+0300
2021-11-29T19:48+0300
türkiye
erzurum
kars
ağrı
ardahan
iğdır
meteoroloji genel müdürlüğü
erzincan
bayburt
fırtına
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Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece ve yarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı belirtildi.Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi.Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-lodos-bilancosu-2-olu-9-yarali-1051255977.html
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kars
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erzurum, kars, ağrı, ardahan, iğdır, meteoroloji genel müdürlüğü, erzincan, bayburt, fırtına
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da, gece ve yarın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece ve yarın bölge genelinde
batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı belirtildi.
Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi.
Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.