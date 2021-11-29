https://tr.sputniknews.com/20211129/meteorolojiden-7-il-icin-kuvvetli-ve-tam-firtina-uyarisi-1051264871.html

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da, gece ve yarın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T19:48+0300

2021-11-29T19:48+0300

2021-11-29T19:48+0300

türkiye

erzurum

kars

ağrı

ardahan

iğdır

meteoroloji genel müdürlüğü

erzincan

bayburt

fırtına

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Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece ve yarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı belirtildi.Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi.Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-lodos-bilancosu-2-olu-9-yarali-1051255977.html

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erzurum, kars, ağrı, ardahan, iğdır, meteoroloji genel müdürlüğü, erzincan, bayburt, fırtına