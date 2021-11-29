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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/minskten-kieve-gocmen-sorununu-tirmandirma-suclamasi-1051238123.html
Minsk’ten Kiev'e göçmen sorununu tırmandırma suçlaması
Minsk’ten Kiev'e göçmen sorununu tırmandırma suçlaması
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Kiev’in ‘Batılı denetçilerden’ fon kapmak için Belarus topraklarından yasadışı göçten gelen ‘tehdit’ konusunu... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T04:41+0300
2021-11-29T04:41+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
vladimir cabarov
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Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, STV televizyonuna demecinde Kiev’in ‘Batılı denetçilerden’ fon kapmak için Belarus topraklarından yasadışı göçten gelen ‘tehdit’ konusunu tırmandırdığını söyledi.NATO üyesi olan Polonya ve Litvanya’da olanların ‘bir şekilde haklı çıkarılabileceğine’ işaret eden Volfoviç, “Ancak güney komşumuz (Ukrayna) topraklarında olanlar sağduyu ile bağdaşmıyor. Bu bir histeri. Muhtemelen, kendileri için bir şeyler kapmak amacıyla Polonyalılar ve Litvanyalılar gibi Batılı denetçilerinden bir miktar fon alma umuduyla Ukrayna yönetiminin histerisi” diye konuştu.‘Barışçıl amaçlarla çağrıldıkları Almanya, İngiltere, Avrupa'ya giden’ göçmenler tarafından bir tehdit görmediğini vurgulayan Volfoviç, Polonya sınırını aşma girişimlerini ise ‘umutsuzluğa sürüklenen insanların’ savunma tepkisi olarak tanımladı.Belaruslu bürokrat, “Kendimi herhangi bir erkeğin yerine koyuyorum, yanımda üzerlerine ses bombasının fırlatıldığı, gazla zehirlenen bir eşim ve çocuğum olsaydı sadece elime sopa ya da taş almakla kalmazdım” vurgusunu yaptı.Ukrayna güvenlik güçlerinin Polesye operasyonu çerçevesinde ülkeye yasadışı göçmenlerin girmesi durumunda hangi eylemlerde bulunacağını tatbik ettiğine dikkat çeken Volfoviç, “Ukrayna’ya kim gider ki? Aksine, Ukrayna’dan dışarıya göç var. Yanılmıyorsam bu yıl içinde 192 Ukraynalı Belarus vatandaşlığı isteyerek ülkemizde kaldı” ifadelerini kullandı.‘Savaş çıkma tehdidi hakkında konuşmak için henüz erken’AB ülkeleriyle Belarus sınırındaki durumun ağırlaşmasına ve komşu ülkelerdeki askeri birliklerin sayısındaki artışa rağmen, silahlı çatışma ile ilgili gerçek bir tehditten bahsetmek için henüz erken olduğuna dikkat çeken Volfoviç, şunları söyledi:Belarus ‘silahlı kuvvetlerinin bugün yanıt verme kabiliyetinde olduklarını vurgulayan Volfoviç, “NATO blokunun silahlı kuvvetlerini çekmeyi umuyorlarsa, bizim arkamızda da stratejik ortağımız, komşumuz, büyük ve güçlü Rusya Federasyonu var” ifadelerini kullandı.Rus senatör: NATO’nun saldırması durumunda Rusya Belarus’u koruyacakRusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov ise Belarus’un toprak bütünlüğünün NATO tarafından ihlal edilmesi ve Minsk’in yardım talep etmesi durumunda Rusya’nın bu ülkeye arka çıkacağını belirtti.Rus senatör, “NATO’nun ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda Rusya bir müttefik, bir KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) üyesi olarak, Belarus’a arka çıkacak” diye konuştu.Böyle bir yardımın ‘eğer Minsk yardım talep ederse’ yapılacağına dikkat çeken Cabarov, “Gerçekten bir işgal olursa bunu görmezden gelmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.Böyle bir gelişmenin askeri zıtlaşmaya dönüşmeyeceğine inandığını söyleyen Cabarov, “Bu bir savaş değil, Rusya’nın hızlı bir şekilde sonlandıracağı bir çatışma olacak” ifadelerini kullandı.Cabarov, NATO’nun herkesten çok riske girdiğini, zira İttifakın saldırısına yapılacak misillemenin Avrupa’da memnuniyetsizliğe neden olacağının altını çizdi.
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polonya, belarus, vladimir cabarov

Minsk’ten Kiev'e göçmen sorununu tırmandırma suçlaması

04:41 29.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus- Polonya sınırındaki göçmenler
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Sputnik
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Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Kiev’in ‘Batılı denetçilerden’ fon kapmak için Belarus topraklarından yasadışı göçten gelen ‘tehdit’ konusunu tırmandırdığını belirtti.
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, STV televizyonuna demecinde Kiev’in ‘Batılı denetçilerden’ fon kapmak için Belarus topraklarından yasadışı göçten gelen ‘tehdit’ konusunu tırmandırdığını söyledi.
NATO üyesi olan Polonya ve Litvanya’da olanların ‘bir şekilde haklı çıkarılabileceğine’ işaret eden Volfoviç, “Ancak güney komşumuz (Ukrayna) topraklarında olanlar sağduyu ile bağdaşmıyor. Bu bir histeri. Muhtemelen, kendileri için bir şeyler kapmak amacıyla Polonyalılar ve Litvanyalılar gibi Batılı denetçilerinden bir miktar fon alma umuduyla Ukrayna yönetiminin histerisi” diye konuştu.
‘Barışçıl amaçlarla çağrıldıkları Almanya, İngiltere, Avrupa'ya giden’ göçmenler tarafından bir tehdit görmediğini vurgulayan Volfoviç, Polonya sınırını aşma girişimlerini ise ‘umutsuzluğa sürüklenen insanların’ savunma tepkisi olarak tanımladı.
Belaruslu bürokrat, “Kendimi herhangi bir erkeğin yerine koyuyorum, yanımda üzerlerine ses bombasının fırlatıldığı, gazla zehirlenen bir eşim ve çocuğum olsaydı sadece elime sopa ya da taş almakla kalmazdım” vurgusunu yaptı.
Ukrayna güvenlik güçlerinin Polesye operasyonu çerçevesinde ülkeye yasadışı göçmenlerin girmesi durumunda hangi eylemlerde bulunacağını tatbik ettiğine dikkat çeken Volfoviç, “Ukrayna’ya kim gider ki? Aksine, Ukrayna’dan dışarıya göç var. Yanılmıyorsam bu yıl içinde 192 Ukraynalı Belarus vatandaşlığı isteyerek ülkemizde kaldı” ifadelerini kullandı.

‘Savaş çıkma tehdidi hakkında konuşmak için henüz erken’

AB ülkeleriyle Belarus sınırındaki durumun ağırlaşmasına ve komşu ülkelerdeki askeri birliklerin sayısındaki artışa rağmen, silahlı çatışma ile ilgili gerçek bir tehditten bahsetmek için henüz erken olduğuna dikkat çeken Volfoviç, şunları söyledi:
“Komşu devletlerin topraklarında bulunan askeri birlikler ile ilgili değerlendirme ve analiz yaparken, herhangi bir çatışma çıkarma tehdidinden bahsetmek için henüz erken. Hem Polonya, hem de Baltık devletlerinin yönetiminin, Belarus'a saldırmanın kendileri için pahalıya mal olacağını anladığını düşünüyorum.”
Belarus ‘silahlı kuvvetlerinin bugün yanıt verme kabiliyetinde olduklarını vurgulayan Volfoviç, “NATO blokunun silahlı kuvvetlerini çekmeyi umuyorlarsa, bizim arkamızda da stratejik ortağımız, komşumuz, büyük ve güçlü Rusya Federasyonu var” ifadelerini kullandı.

Rus senatör: NATO’nun saldırması durumunda Rusya Belarus’u koruyacak

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov ise Belarus’un toprak bütünlüğünün NATO tarafından ihlal edilmesi ve Minsk’in yardım talep etmesi durumunda Rusya’nın bu ülkeye arka çıkacağını belirtti.
Rus senatör, “NATO’nun ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda Rusya bir müttefik, bir KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) üyesi olarak, Belarus’a arka çıkacak” diye konuştu.
Böyle bir yardımın ‘eğer Minsk yardım talep ederse’ yapılacağına dikkat çeken Cabarov, “Gerçekten bir işgal olursa bunu görmezden gelmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.
Böyle bir gelişmenin askeri zıtlaşmaya dönüşmeyeceğine inandığını söyleyen Cabarov, “Bu bir savaş değil, Rusya’nın hızlı bir şekilde sonlandıracağı bir çatışma olacak” ifadelerini kullandı.
Cabarov, NATO’nun herkesten çok riske girdiğini, zira İttifakın saldırısına yapılacak misillemenin Avrupa’da memnuniyetsizliğe neden olacağının altını çizdi.
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