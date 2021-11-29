Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211129/musiad-dovizdeki-oynakliktan-urunu-fiyatlayamama-problemi-var-15-gune-oturacagini-dusunuyoruz-1051252779.html
MÜSİAD: Dövizdeki oynaklıktan ürünü fiyatlayamama problemi var, 15 güne oturacağını düşünüyoruz
MÜSİAD: Dövizdeki oynaklıktan ürünü fiyatlayamama problemi var, 15 güne oturacağını düşünüyoruz
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonu için dolar kurunun 8,5-9 TL bandında olmasının mantıklı olduğunu belirterek, "Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:47+0300
2021-11-29T15:52+0300
ekonomi
müsiad
enflasyon
döviz
faiz
mahmut asmalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252637_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8cc45c2496912551a00e1f74f48080f.jpg
Asmalı, MÜSİAD Vizyoner 2021 zirvesinin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Son dönemde ekonomide yaşanan değişimlere ilişkin bir soru üzerine Asmalı, Türkiye ekonomisinde bir makas değişikliği yaşadığının çok açık olduğunu söyledi.Asmalı, "Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık geçmiş döneme nazaran. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye'de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik" diye konuştu.Kurun düşük olup ithalatı özendirmemesi gerektiğini dile getiren Asmalı, "Bir miktar yüksek olup ihracatı desteklemeli. İkinci madde de kurun oynaklığının olmaması, öngörülebilir olması. İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması." ifadelerini kullandı.Asmalı, "Kur aslında beklenen seviyede mi sizce?" şeklindeki soruya karşılık, "Hayır değil. Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun 8,5-9 TL bandında olması mantıklı yıl sonu için. Bu aralık mantıklı olabilir. Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor." şeklinde cevap verdi.Türkiye'nin kasım ve aralık aylarında yurt dışından alınan krediler nedeniyle yüklü ödemeleri olduğunu kaydeden Asmalı, hem kamu hem de özel sektörün borç ödemeleri için dolar talebinin kurun yükselttiğini belirterek bunun geçici olduğunu düşündüğünü aktardı."Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde duracağını düşünüyoruz"Asmalı, "Türk lirasının değerini korumakla ilgili eleştirilerin bulunduğuna" dair bir yorum üzerine, "Türk lirasının değerinin korumak faiz artırmak değildir. Dünyada eksi faiz veren birçok gelişmiş ülke var. ABD'de şu anda yüzde 6-7 enflasyon var, faiz oranı yüzde 0,25." diye konuştu.Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dolayısıyla buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük falan. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kurun şu anda zaten yüksek olduğunu, mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz.""Önümüzdeki yıl belki de dış ticaret açığı vermeyeceğiz"Kurun oynaklığının üreticileri zorladığını, ham maddelerde artış yaşandığını kaydeden Asmalı, şunları söyledi:"Kurun bu kadar oynaklığının ve yükselmesinin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini her ortamda söylüyoruz. Çünkü gerçekten ihracat rakamlarımız çok iyi, kasımda yine rekor kıracağız. Yıl sonu belki de Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor. Kamu olarak altyapı yatırımlarımızın yüzde 70-80'inin bitirdik. Turizmcilerle konuşuyoruz, 'önümüzdeki yıl yerli turist otel bulamayacak' diyorlar. Şu anda bütün rezervasyonlar kapatılmış durumda. Yani 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz. Yani Türkiye için çok büyük bir fırsat var."Asmalı, Türkiye'nin stratejik ürünlerde ihracatını mutlaka belirli bir plan çerçevesinde yapması gerektiğini belirterek, özellikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ham madde ve benzeri ürünleri ihraç edilmemesi gerektiğini vurguladı.Asmalı, "Burada 1 liraya ihraç ettiğimizi ürünü istihdam oluşturarak işleyip bu rakamın 8-9 katına ihraç etmek daha doğru değil mi? Biz burada (kotaları) destekliyoruz. Üretecek bir ham maddeniz yoksa fabrikaların üretim çarklarının yavaşlaması işçi çıkarmaları bile gündeme getirebilir." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/musiad-asgari-ucretteki-artis-enflasyonun-en-az-10-puan-uzerinde-olmali-1050683572.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252637_79:0:727:486_1920x0_80_0_0_183acb51f3d6c2bdd177b1b56e8971e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müsiad, enflasyon, döviz, faiz, mahmut asmalı

MÜSİAD: Dövizdeki oynaklıktan ürünü fiyatlayamama problemi var, 15 güne oturacağını düşünüyoruz

14:47 29.11.2021 (güncellendi: 15:52 29.11.2021)
© AAMÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
Abone ol
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonu için dolar kurunun 8,5-9 TL bandında olmasının mantıklı olduğunu belirterek, "Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.
Asmalı, MÜSİAD Vizyoner 2021 zirvesinin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son dönemde ekonomide yaşanan değişimlere ilişkin bir soru üzerine Asmalı, Türkiye ekonomisinde bir makas değişikliği yaşadığının çok açık olduğunu söyledi.
Asmalı, "Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık geçmiş döneme nazaran. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye'de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik" diye konuştu.
Kurun düşük olup ithalatı özendirmemesi gerektiğini dile getiren Asmalı, "Bir miktar yüksek olup ihracatı desteklemeli. İkinci madde de kurun oynaklığının olmaması, öngörülebilir olması. İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması." ifadelerini kullandı.
Asmalı, "Kur aslında beklenen seviyede mi sizce?" şeklindeki soruya karşılık, "Hayır değil. Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun 8,5-9 TL bandında olması mantıklı yıl sonu için. Bu aralık mantıklı olabilir. Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor." şeklinde cevap verdi.
Türkiye'nin kasım ve aralık aylarında yurt dışından alınan krediler nedeniyle yüklü ödemeleri olduğunu kaydeden Asmalı, hem kamu hem de özel sektörün borç ödemeleri için dolar talebinin kurun yükselttiğini belirterek bunun geçici olduğunu düşündüğünü aktardı.

"Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde duracağını düşünüyoruz"

Asmalı, "Türk lirasının değerini korumakla ilgili eleştirilerin bulunduğuna" dair bir yorum üzerine, "Türk lirasının değerinin korumak faiz artırmak değildir. Dünyada eksi faiz veren birçok gelişmiş ülke var. ABD'de şu anda yüzde 6-7 enflasyon var, faiz oranı yüzde 0,25." diye konuştu.
Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük falan. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kurun şu anda zaten yüksek olduğunu, mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz."

"Önümüzdeki yıl belki de dış ticaret açığı vermeyeceğiz"

Kurun oynaklığının üreticileri zorladığını, ham maddelerde artış yaşandığını kaydeden Asmalı, şunları söyledi:
"Kurun bu kadar oynaklığının ve yükselmesinin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini her ortamda söylüyoruz. Çünkü gerçekten ihracat rakamlarımız çok iyi, kasımda yine rekor kıracağız. Yıl sonu belki de Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor. Kamu olarak altyapı yatırımlarımızın yüzde 70-80'inin bitirdik. Turizmcilerle konuşuyoruz, 'önümüzdeki yıl yerli turist otel bulamayacak' diyorlar. Şu anda bütün rezervasyonlar kapatılmış durumda. Yani 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz. Yani Türkiye için çok büyük bir fırsat var."
Asmalı, Türkiye'nin stratejik ürünlerde ihracatını mutlaka belirli bir plan çerçevesinde yapması gerektiğini belirterek, özellikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ham madde ve benzeri ürünleri ihraç edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Asmalı, "Burada 1 liraya ihraç ettiğimizi ürünü istihdam oluşturarak işleyip bu rakamın 8-9 katına ihraç etmek daha doğru değil mi? Biz burada (kotaları) destekliyoruz. Üretecek bir ham maddeniz yoksa fabrikaların üretim çarklarının yavaşlaması işçi çıkarmaları bile gündeme getirebilir." ifadelerini kullandı.
Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
EKONOMİ
MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
11 Kasım, 02:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:12Magdalena Andersson, İsveç parlamentosu tarafından yeniden başbakan seçildi
16:08Avda kavga eden köpeklerini ayırmak isterken kendini vurdu
16:07Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
15:59Japonya'da 6.5'lik deprem
15:50İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
15:47THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi
15:44AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
15:39İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
15:38Çatalca'da saat kulesi devrildi
15:34Hindistan'da yabancı turistler için yeni kurallar
15:34Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor
15:28Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor
15:21İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı
15:17Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
15:10Taksinin tepe lambasından esrar çıktı
15:07İran’la yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakereleri başarıya ulaşabilecek mi?
15:04Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor
14:57Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici teknik direktörü olarak resmen duyurdu
14:55Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
14:53NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor