https://tr.sputniknews.com/20211129/ogrenciler-icin-askida-fotokopi-uygulamasi-basladi-500-lira-ile-gecinenler-var-1051241563.html

Öğrenciler için askıda fotokopi uygulaması başladı: '500 lira ile geçinenler var'

Öğrenciler için askıda fotokopi uygulaması başladı: '500 lira ile geçinenler var'

Türkiye genelinde uygulanan askıda ekmek uygulamasından sonra şimdi de Rize’de öğrenciler için askıda fotokopi dönemi başladı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T10:18+0300

2021-11-29T10:18+0300

2021-11-29T10:18+0300

yaşam

öğrenci

fotokopi

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Rize’de fotokopici olarak hizmet veren işletme bir ilke imza atarak askıda fotokopi devrini başlattı. Özellikle öğrencilere hizmet veren ve öğrencilerin zorluk çektiği ürünlere daha kolay ulaşmasını isteyen Rizeli işletmeci ilginç bir yönteme başvurdu.Askıda ekmek yönetiminden esinlenen işletmeci, askıda fotokopi uygulaması başlattı.Duvarına "Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır" yazan işletmeciye bağışta bulunanlar ise hayli fazla. Rize’de 23 yıldır işletmecilik yapan Selim Kandemir “1998 yılından buyana Rize’de öğrencilerimize baskı sektöründe hizmet veriyoruz. 23 yıldır her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Biz nasıl bugüne kadar öğrencilerimize destek olduysak bizimle çalışan müşterilerimizde öğrencilerimize destek noktasında, ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize fotokopi olarak destek vermek istedi. Biz de bu olayı gerçekleştirdik. Bölgemizde fırınlarda askıda ekmek olayı nasıl oluyorsa bizde fotokopide ekonomik durumu iyi olmayan öğrenci kardeşlerimize bize gelerek fotokopi çektirdikleri zaman ücret almıyoruz. Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.Öğrenciliğin zorluklarından bahseden Onur Urelli isimli öğrenci ise askıda fotokopinin yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek “Daha önce uygulamaya katkıda bulunmuştum. Kullanan oldu mu bilmiyorum. İnşallah yardıma ihtiyacı olan kişilere bu şekilde ulaşabiliriz. Öğrencilik hayatı zor. Ben evde kalıyorum bir market alışverişi yapıyoruz minimum 500 lira. 500 lira ile geçinen öğrenciler var” diye konuştu.

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öğrenci, fotokopi