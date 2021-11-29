https://tr.sputniknews.com/20211129/omicron-varyanti-kanadada-goruldu-1051237227.html

Omicron varyantı Kanada'da görüldü

Omicron varyantı Kanada'da görüldü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk vakaları, Kanada'nın başkenti Ottawa'da kayda girdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T03:00+0300

2021-11-29T03:00+0300

2021-11-29T03:00+0300

koronavirüs

kanada

varyant

omicron

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Ontario Eyalet Hükümeti'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ottawa'da Kovid-19'un Omicron varyantının doğrulanmış iki vakasının kaydedildiği duyuruldu.Açıklamada, "Ottawa'da her ikisi de Nijerya'dan yakın zamanda seyahat eden iki kişiden bildirilen iki Kovid-19 Omicron varyantı vakası doğrulandı. Ottawa Halk Sağlığı ekipleri, hastaları tecrit altına aldı" denildi.Ontario Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Christine Elliott, iki vakayı doğrulayarak, "Omicron varyantına karşı en iyi savunma, onu sınırımızda durdurmaktır. Yakın zamanda açıklanan önlemlere ek olarak federal hükümeti, nerede olurlarsa olsunlar tüm yolcular için varış noktası testini zorunlu kılmak için gerekli adımları atmaya ve insanları buna teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.Kanada, 25 Kasım Cuma günü uygulamaya koyduğu kısıtlama ile, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya ve Esvatini'den Kanada'ya veya Kanada üzerinden transit geçiş yapacak yolculara sınırlarını kapatarak yasak koymuştu.Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam da 25 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu anda bu varyant hakkında çok az şey biliyoruz. Tespit edilen mutasyonlar daha fazla bulaşıcılık potansiyeli gösteriyor. Kanada'da vakaların ortaya çıkmasına şaşırmayacağız" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211128/guney-afrika-seyahat-yasaklari-getirmenin-varyantin-yayilimini-durduracagina-inanmak-saflik-olur--1051234843.html

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