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Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu
Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu
Fas, Omicron varyantı sebebiyle uçuşları askıya aldı. Pegasus seferlerin karşılıklı olarak 14 gün boyuncu durdurulduğunu duyurdu. THY de Fas uçuşlarını 14... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fas
uçak
uçuş
karar
uçak seferi
pegasus
kovid-19
omicron
thy
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Pegasus Havayolları, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a yaptığı uçuşları 14 günlüğüne karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladı. Şirketin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.Türk Hava Yolları (THY) da Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık’a kadar durdurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/dso-omicron-varyantina-iliskin-kuresel-risk-cok-yuksek-1051241670.html
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fas, uçak, uçuş, karar, uçak seferi, pegasus, kovid-19, omicron, thy

Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu

12:35 29.11.2021 (güncellendi: 12:52 29.11.2021)
© AP Photo / Abdeljalil BounharFas- Havalimanı
Fas- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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Fas, Omicron varyantı sebebiyle uçuşları askıya aldı. Pegasus seferlerin karşılıklı olarak 14 gün boyuncu durdurulduğunu duyurdu. THY de Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu.
Pegasus Havayolları, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a yaptığı uçuşları 14 günlüğüne karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladı.
Şirketin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.
Türk Hava Yolları (THY) da Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık’a kadar durdurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler" denildi.
Koronavirüs- İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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