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P&G'nin ürünlerinde benzen tespit edildi: Geri çağırılıyor
P&G'nin ürünlerinde benzen tespit edildi: Geri çağırılıyor
Procter & Gamble şirketine ait bazı ürünlerde benzen tespit edildi ve 18 ürün geri çağırıldı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T09:29+0300
2021-11-29T09:28+0300
dünya
geri çağırma
açıklama
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Temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda ürünleri bulunan Procter &amp; Gamble şirketi, 'Old Spice' ve 'Secret' ter önleyicileri 'içlerinde algılanan benzen varlığı nedeniyle' geri çağırdı. Geri çağırılan ürünler, sekizi Old Spice ve son kullanma tarihi Eylül 2023'e kadar olan 10 Secret ürünü dahil olmak üzere toplam 18 ürünü kapsıyor.Şirket tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen benzen düzeyinin 'olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmasının beklenmediği' belirtildi.
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geri çağırma, açıklama, procter&gamble (p&g)

P&G'nin ürünlerinde benzen tespit edildi: Geri çağırılıyor

09:29 29.11.2021
© Daniel Acker / BloombergProcter & Gamble
Procter & Gamble - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Daniel Acker / Bloomberg
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Procter & Gamble şirketine ait bazı ürünlerde benzen tespit edildi ve 18 ürün geri çağırıldı.
Temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda ürünleri bulunan Procter & Gamble şirketi, 'Old Spice' ve 'Secret' ter önleyicileri 'içlerinde algılanan benzen varlığı nedeniyle' geri çağırdı.
Geri çağırılan ürünler, sekizi Old Spice ve son kullanma tarihi Eylül 2023'e kadar olan 10 Secret ürünü dahil olmak üzere toplam 18 ürünü kapsıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen benzen düzeyinin 'olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmasının beklenmediği' belirtildi.
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