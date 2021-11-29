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https://tr.sputniknews.com/20211129/polis-memuru-sahilde-vurulmus-halde-olu-bulundu-1051239779.html
Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul Üsküdar'da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından intihar ettiği... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T08:06+0300
2021-11-29T08:05+0300
türkiye
istanbul
polis
üsküdar
ölüm
ölü
ölü bulundu
intihar
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Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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istanbul, polis, üsküdar, ölüm, ölü, ölü bulundu, intihar

Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu

08:06 29.11.2021
© İHAPolis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA
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İstanbul Üsküdar'da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.
Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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