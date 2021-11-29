https://tr.sputniknews.com/20211129/polis-memuru-sahilde-vurulmus-halde-olu-bulundu-1051239779.html

Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu

Polis memuru sahilde vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Üsküdar'da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından intihar ettiği... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T08:06+0300

2021-11-29T08:06+0300

2021-11-29T08:05+0300

türkiye

istanbul

polis

üsküdar

ölüm

ölü

ölü bulundu

intihar

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Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

istanbul

üsküdar

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istanbul, polis, üsküdar, ölüm, ölü, ölü bulundu, intihar