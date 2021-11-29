https://tr.sputniknews.com/20211129/portekizdeki-olayli-mactan-omicron-cikti-13-kisi-pozitif-44-kisi-karantinada-1051250072.html
Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
Belenenses takımının hafta sonunda Benfica maçına 9 kişi çıkmasına sebep olan koronavirüs vakalarının Omicron varyantından kaynaklandığı ortaya çıktı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:54+0300
2021-11-29T13:54+0300
2021-11-29T13:54+0300
portekiz
benfica futbol takımı
koronavirüs
omicron
belenenses
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051250044_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_80134ac674f74f1b1173eaffe54a26dd.jpg
Koronavirüsün ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar nedeniyle endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Duvar'ın aktardığına göre son olarak Portekiz'den 13 vaka haberi geldi. Vakaların tamamının, Lizbon kulübü Belenenses'in oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti. Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.Belenenses, takımda çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cumartesi günü Benfica'yla oynadıkları maça 9 kişi çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın iptal edilmemesi tepki çekerken, Belenenses ikinci yarıda da sakatlıklar nedeniyle sahaya sadece 7 oyuncu çıkarabilmişti. İkinci yarının başında bir oyuncu daha sakatlanınca, maç Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirus-magduru-belenenses-benficaya-48-dakika-dayanabildi-karsilasma-7-0-sona-erdi-1051215773.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051250044_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_b1a0f285ab3a0cddbb27edc57ed2341e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
portekiz, benfica futbol takımı, koronavirüs, omicron, belenenses
Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
Belenenses takımının hafta sonunda Benfica maçına 9 kişi çıkmasına sebep olan koronavirüs vakalarının Omicron varyantından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Koronavirüsün ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar nedeniyle endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Duvar'ın aktardığına göre son olarak Portekiz'den 13 vaka haberi geldi. Vakaların tamamının, Lizbon kulübü Belenenses'in oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti.
Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.
Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.
Belenenses, takımda çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cumartesi günü Benfica'yla oynadıkları maça 9 kişi çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın iptal edilmemesi tepki çekerken, Belenenses ikinci yarıda da sakatlıklar nedeniyle sahaya sadece 7 oyuncu çıkarabilmişti. İkinci yarının başında bir oyuncu daha sakatlanınca, maç Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.