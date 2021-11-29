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Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
Belenenses takımının hafta sonunda Benfica maçına 9 kişi çıkmasına sebep olan koronavirüs vakalarının Omicron varyantından kaynaklandığı ortaya çıktı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:54+0300
2021-11-29T13:54+0300
portekiz
benfica futbol takımı
koronavirüs
omicron
belenenses
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Koronavirüsün ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar nedeniyle endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Duvar'ın aktardığına göre son olarak Portekiz'den 13 vaka haberi geldi. Vakaların tamamının, Lizbon kulübü Belenenses'in oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti. Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.Belenenses, takımda çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cumartesi günü Benfica'yla oynadıkları maça 9 kişi çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın iptal edilmemesi tepki çekerken, Belenenses ikinci yarıda da sakatlıklar nedeniyle sahaya sadece 7 oyuncu çıkarabilmişti. İkinci yarının başında bir oyuncu daha sakatlanınca, maç Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirus-magduru-belenenses-benficaya-48-dakika-dayanabildi-karsilasma-7-0-sona-erdi-1051215773.html
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portekiz, benfica futbol takımı, koronavirüs, omicron, belenenses

Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada

13:54 29.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNESBelenenses
Belenenses - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNES
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Belenenses takımının hafta sonunda Benfica maçına 9 kişi çıkmasına sebep olan koronavirüs vakalarının Omicron varyantından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Koronavirüsün ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar nedeniyle endişe yaratan yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Duvar'ın aktardığına göre son olarak Portekiz'den 13 vaka haberi geldi. Vakaların tamamının, Lizbon kulübü Belenenses'in oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti.
Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.
Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.
Belenenses, takımda çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cumartesi günü Benfica'yla oynadıkları maça 9 kişi çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın iptal edilmemesi tepki çekerken, Belenenses ikinci yarıda da sakatlıklar nedeniyle sahaya sadece 7 oyuncu çıkarabilmişti. İkinci yarının başında bir oyuncu daha sakatlanınca, maç Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Belenenses, Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
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