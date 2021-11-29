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Prof. Aydın: Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak
Prof. Aydın: Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs aşısı olanların 6 aylık süreleri... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T11:55+0300
2021-11-29T11:56+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüsle mücadeleyle ilgili olarak, ülkede günlük vaka ve ölüm sayıların yüksek olduğunu söyledi. Aşılanmayan ve aşısının üzerinden 6 ay geçen kişilerin tabloyu etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Ölümlerin hâlâ 200 civarında devam ettiğini görüyoruz. 5 günde 1000 kişi ölüyor. Bu çok ciddi bir sayıdır. Biz henüz pandeminin önüne geçebilmiş değiliz ve bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz. Ancak aşılamada istediğimiz sayılara ulaşabilmiş değiliz. Şehrimizde hedeflenen kişilerden 100 binin üzerinde bir sayıda vatandaş hiç aşı olmadı. Bu şekilde devam edersek pandemiyle mücadelemiz çok daha zorlaşacak demektir” dedi.“Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz”İlk ve ikinci doz aşılardan sonra uygulanması gereken hatırlatma aşılarını yaptırmayan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan aşı verilerini yanılgıya düşürdüğünü belirten Prof. Aydın “Zaten aşı olanların da 6 aylık süreleri doldu. Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor. Antikor düzeyimiz düşüyor ve korunmamız azalıyor. Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına uygun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Aşı haritasında, son 6 ay içerisinde yapılan aşı sayısı, aşıları tam olanların sayısı ve aşılanmamış kişiler olarak verilmesi gerekiyor. 6 aydan önceki aşıları saymayacağımıza göre, onları aşılanmamış kişi olarak saymalıyız. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayacağız" diye konuştu.“20 binlerde olan günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum”Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini ifade eden Prof. Aydın, “Hastaneler artık kendi işini yapamaz oldu, sürekli pandemiyle uğraşılıyor. Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ile 5 binin altına düşürülmesiyle mümkündür. Şayet böyle devam edersek, önümüzdeki 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanacağını, bugün 20 binlerde olan günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum. Önlemleri almazsak, aşı sayımızı artırmazsak sayılar artacak. 2 kuluçka döneminde bunu olabileceğini düşünüyorum ama kurallara uymadığımız, süre uzadıkça bu sayıların yüksek sayılarda plato yapacağını düşünüyorum. Belli bir doyum noktasına ulaştıktan sonra plato yapacak” şeklinde konuştu.“1 aylık süremiz var”Vaka artışında virüsün kuluçka süresinin önemli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Aydın, “Hatırlatma aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunun antikora yansıması için 15 günden fazla zamana ihtiyaç var. 1 aylık süremiz var. 1 ayda kendimizi korumaya almadığımızda bu sayılar artmış olacak” ifadelerini kullandı.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı

Prof. Aydın: Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak

11:55 29.11.2021 (güncellendi: 11:56 29.11.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs aşısı olanların 6 aylık süreleri dolduğunu belirterek, "Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor" dedi. Aydın, "Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüsle mücadeleyle ilgili olarak, ülkede günlük vaka ve ölüm sayıların yüksek olduğunu söyledi. Aşılanmayan ve aşısının üzerinden 6 ay geçen kişilerin tabloyu etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Ölümlerin hâlâ 200 civarında devam ettiğini görüyoruz. 5 günde 1000 kişi ölüyor. Bu çok ciddi bir sayıdır. Biz henüz pandeminin önüne geçebilmiş değiliz ve bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz. Ancak aşılamada istediğimiz sayılara ulaşabilmiş değiliz. Şehrimizde hedeflenen kişilerden 100 binin üzerinde bir sayıda vatandaş hiç aşı olmadı. Bu şekilde devam edersek pandemiyle mücadelemiz çok daha zorlaşacak demektir” dedi.

“Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz”

İlk ve ikinci doz aşılardan sonra uygulanması gereken hatırlatma aşılarını yaptırmayan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan aşı verilerini yanılgıya düşürdüğünü belirten Prof. Aydın “Zaten aşı olanların da 6 aylık süreleri doldu. Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor. Antikor düzeyimiz düşüyor ve korunmamız azalıyor. Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına uygun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Aşı haritasında, son 6 ay içerisinde yapılan aşı sayısı, aşıları tam olanların sayısı ve aşılanmamış kişiler olarak verilmesi gerekiyor. 6 aydan önceki aşıları saymayacağımıza göre, onları aşılanmamış kişi olarak saymalıyız. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayacağız" diye konuştu.

“20 binlerde olan günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum”

Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini ifade eden Prof. Aydın, “Hastaneler artık kendi işini yapamaz oldu, sürekli pandemiyle uğraşılıyor. Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ile 5 binin altına düşürülmesiyle mümkündür. Şayet böyle devam edersek, önümüzdeki 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanacağını, bugün 20 binlerde olan günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum. Önlemleri almazsak, aşı sayımızı artırmazsak sayılar artacak. 2 kuluçka döneminde bunu olabileceğini düşünüyorum ama kurallara uymadığımız, süre uzadıkça bu sayıların yüksek sayılarda plato yapacağını düşünüyorum. Belli bir doyum noktasına ulaştıktan sonra plato yapacak” şeklinde konuştu.

“1 aylık süremiz var”

Vaka artışında virüsün kuluçka süresinin önemli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Aydın, “Hatırlatma aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunun antikora yansıması için 15 günden fazla zamana ihtiyaç var. 1 aylık süremiz var. 1 ayda kendimizi korumaya almadığımızda bu sayılar artmış olacak” ifadelerini kullandı.
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