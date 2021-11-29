https://tr.sputniknews.com/20211129/prof-dr-osman-muftuoglu-mevcut-asilar-omikrona-karsi-yeterince-etkili-olmayabilir-1051240921.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Mevcut aşılar Omikron’a karşı yeterince etkili olmayabilir

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Mevcut aşılar Omikron’a karşı yeterince etkili olmayabilir

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid 19'un yeni varyantı Omikron konusunda "Uzmanların dile getirmekte zorlandıkları önemli bir korkuları daha var: Mevcut aşılar... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T09:47+0300

2021-11-29T09:47+0300

2021-11-29T09:55+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

korona

korona

koronavirüs

osman müftüoğlu

koronavirüs aşısı

varyant

omikron

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Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid 19'un yeni varyantı Omikron konusunda değerlendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, "Uzmanların “korkunç ve tehlikeli” olarak tanımladığı bu yeni varyantın esas özelliği, çok sayıda mutasyonu aynı anda geçirmiş ve taşıyor olması. Yeni varyantın “dikensi protein”inde yaklaşık “32 adet mutasyon” var! Daha da kötüsü bu yeni varyantta virüsün hücrelerimize girmesini sağlayan reseptörlere bağlanma bölgesinde de “10 adet mutasyon” tespit edilmiş. Bilindiği gibi bir virüste mutasyon sayısı ne kadar çoksa virüsün bulaşma ve yayılma hızı o ölçüde artıyor. Ayrıca Omikron’da saptanan mutasyonların “farklı ve sıra dışı mutasyonlar birleşimi” olması da uzmanları bir hayli korkutuyor" dedi.Mutasyon sayısı arttıkça risk neden artıyor?Prof. Dr. Müftüoğlu, virüsün mutasyona girdikçe neden daha riskli olduğunu ise şu şekilde açıkladı:Omikron korkusunun altında neler var?Omikron varyantının bilim insanlarını neden endişelendirdiği konusunda ise Müftüoğlu şunları söyledi:Aşılar hala koruyor mu?Mevcut aşıların yeni varyant üzerinde yeterli olup olmadığını konusunda netlik olmadığını dile getiren Müftüoğlu, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211129/doc-dr-altindisden-omicron-varyanti-uyarisi-asilarinizi-hizla-tamamlayin-maske-takin-1051236165.html

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