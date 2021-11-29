https://tr.sputniknews.com/20211129/psgde-neymar-sakatligi-nedeniyle-6-8-hafta-sahalardan-uzak-kalacak-1051269939.html

PSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

PSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T23:38+0300

2021-11-29T23:38+0300

2021-11-29T23:38+0300

spor

neymar

ligue 1

paris saint-germain (psg)

sakatlık

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Neymar'ın sağlık durumunun 72 saat içinde yeniden değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, Marco Veratti'nin sakatlığının ardından bugün antrenmanlara başladığı kaydedildi.Açıklamada, ayrıca Mauro Icardi'nin yarın, Georginio Wijnaldum'un 2 Aralık'ta ve Ander Herrera'nın hafta sonunda antrenmanlara yeniden başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.Julian Draxler'in ise tedavisine devam edilmesi nedeniyle antrenmanlara 2-3 hafta içinde katılabileceği aktarıldı.Neymar, Ligue 1'in 15. haftasında dün Saint-Entienne ile oynanan karşılaşmada 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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neymar, ligue 1, paris saint-germain (psg), sakatlık