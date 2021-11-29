https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusyanin-petrol-rezervleri-30-gaz-rezervleri-ise-50-yil-yeter-1051252367.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya'nın petrol rezervleri 30, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya'nın petrol rezervleri 30, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol rezervlerinin 30, gaz rezervlerinin ise 50 yıl yeterli olacağını söyledi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:41+0300

2021-11-29T14:41+0300

2021-11-29T14:41+0300

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Rusya-Çin Enerji Forumu'nda konuşan Novak, "Rusya, devasa petrol ve gaz rezervlerine sahip. Mevcut koşullarda ve üretim koşullarında, Rusya'da petrol rezervleri 30 yıl, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter" dedi.Enerjide geçiş sürecine rağmen Rusya'nın petrol ve gaz rezervlerini satacağından emin olduğunu belirten Novak, önümüzdeki yıllarda bu kaynaklara enerji piyasalarında ihtiyaç duyulacağını düşündüklerini ifade etti.İhracatın artacağı ana istikametin Asya olmaya devam edeceğini kaydeden Novak, Çin'in petrol ihracatının son 10 yılda 6 kat arttığına dikkat çekti.'Omicron varyantı nedeniyle acil önlemlere gerek yok'Bu arada Novak, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle petrol piyasasında acil önlemlere gerek görmediklerini söyledi.Yeni varyantların her zaman piyasada değerlendirmeleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Novak, "Zira farklı ülkelerin hükümetler tarafından farklı kısıtlayıcı önlemler alınabiliyor. Durumun nasıl gelişeceğini izlemeliyiz ve bunun talebi nasıl etkileyeceğini dikkatlice takip etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Omicron varyantına ilişkin korkutucu uyarılarından ardından cuma günü petrol fiyatlarında sert düşüş görülmüştü.Cuma günkü yüzde 10'luk düşüşün ardından bugün fiyatlar yüzde 4 oranında toparlarken OPEC+ koalisyonu, yeni varyantın etkilerini değerlendirmek için komitelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla bugün yapılması planlanan iki teknik toplantıyı çarşamba gününe erteledi.

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rusya, çin, doğalgaz, aleksandr novak, gaz, petrol, enerji, çin halk cumhuriyeti