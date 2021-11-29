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Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak
Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak
Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Andrey Yudin, Rus ordusunun gelecek yıl hipersonik silahlara sahip yeni uçakları kullanmaya başlayacağını söyledi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T11:47+0300
2021-11-29T11:48+0300
savunma
rusya
ordu
uçak
füze
hipersonik
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Yudin, 2022 yılında Rus Hava Kuvvetleri’ne 200’den fazla teçhizatın sevkiyatının yapılacağını, böylelikle silahların yüzde 89’unun modernize edilmiş olacağını ifade etti. “Bununla birlikte gelecek vaat eden silah ve askeri teçhizat modellerini de kullanıma geçireceğiz” diyen Yudin, bunlar arasında hipersonik silahlara sahip uçakların da olacağını ekledi. Daha önce 2024 sonuna kadar Rus Hava Kuvvetleri’ne 22 adet çok fonksiyonlu beşinci nesil Su-57 savaş uçağı sevkiyatının yapılacağı, 2028’de de ordudaki bu uçakların sayısının 76’ya çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti. Rusya şu anda ordusunda hipersonik füzeler bulunan veya bu füzelerin yüksek hazırlık durumunda olduğu tek ülke. Rus Silahlı Kuvvetleri’nde hipersonik füzelere sahip Kinjal sistemleri ve hipersonik savaş başlığına sahip Avangard kıtalararası füzeleri bulunuyor, Tsirkon hipersonik füzeleri de devlet testlerinden geçiyor.
rusya
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rusya, ordu, uçak, füze, hipersonik

Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak

11:47 29.11.2021 (güncellendi: 11:48 29.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter / mod_russiaTsirkon füzesi, füze denemesi
Tsirkon füzesi, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / mod_russia
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Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Andrey Yudin, Rus ordusunun gelecek yıl hipersonik silahlara sahip yeni uçakları kullanmaya başlayacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Yudin, 2022 yılında Rus Hava Kuvvetleri’ne 200’den fazla teçhizatın sevkiyatının yapılacağını, böylelikle silahların yüzde 89’unun modernize edilmiş olacağını ifade etti.
“Bununla birlikte gelecek vaat eden silah ve askeri teçhizat modellerini de kullanıma geçireceğiz” diyen Yudin, bunlar arasında hipersonik silahlara sahip uçakların da olacağını ekledi.
Daha önce 2024 sonuna kadar Rus Hava Kuvvetleri’ne 22 adet çok fonksiyonlu beşinci nesil Su-57 savaş uçağı sevkiyatının yapılacağı, 2028’de de ordudaki bu uçakların sayısının 76’ya çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.
Rusya şu anda ordusunda hipersonik füzeler bulunan veya bu füzelerin yüksek hazırlık durumunda olduğu tek ülke. Rus Silahlı Kuvvetleri’nde hipersonik füzelere sahip Kinjal sistemleri ve hipersonik savaş başlığına sahip Avangard kıtalararası füzeleri bulunuyor, Tsirkon hipersonik füzeleri de devlet testlerinden geçiyor.
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