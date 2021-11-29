https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-ordusuna-gelecek-yil-hipersonik-fuzelere-sahip-ucaklarin-sevkiyati-yapilacak--1051244130.html

Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak

Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak

Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Andrey Yudin, Rus ordusunun gelecek yıl hipersonik silahlara sahip yeni uçakları kullanmaya başlayacağını söyledi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

rusya

ordu

uçak

füze

hipersonik

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Yudin, 2022 yılında Rus Hava Kuvvetleri’ne 200’den fazla teçhizatın sevkiyatının yapılacağını, böylelikle silahların yüzde 89’unun modernize edilmiş olacağını ifade etti. “Bununla birlikte gelecek vaat eden silah ve askeri teçhizat modellerini de kullanıma geçireceğiz” diyen Yudin, bunlar arasında hipersonik silahlara sahip uçakların da olacağını ekledi. Daha önce 2024 sonuna kadar Rus Hava Kuvvetleri’ne 22 adet çok fonksiyonlu beşinci nesil Su-57 savaş uçağı sevkiyatının yapılacağı, 2028’de de ordudaki bu uçakların sayısının 76’ya çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti. Rusya şu anda ordusunda hipersonik füzeler bulunan veya bu füzelerin yüksek hazırlık durumunda olduğu tek ülke. Rus Silahlı Kuvvetleri’nde hipersonik füzelere sahip Kinjal sistemleri ve hipersonik savaş başlığına sahip Avangard kıtalararası füzeleri bulunuyor, Tsirkon hipersonik füzeleri de devlet testlerinden geçiyor.

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