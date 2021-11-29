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Rusya: Suriye'de militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı
Rusya: Suriye'de militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde militanların açtığı keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli askerin... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T02:29+0300
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.Kulit, “İdlib vilayetinde, Kansafra bölgesinden teröristlerin Kafer-Nebel köyünün yakınlarında yer alan hükümet güçlerinin mevzilerine yaptıkları keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerin sekiz kez ateş açtığına dikkat çeken Kulit, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son bir gün içerisinde Nusra Cephesi terör örgütünün 8 kez ateş açtığı tespit edildi. İdlib bölgesinde dört kez, Halep bölgesinde de dört kez ateş açıldı" ifadelerini kullandı.
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rusya, idlib, rus askeri

Rusya: Suriye'de militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı

02:29 29.11.2021
© AP Photo / SANACihatçılardan temizlenen Halep'ten ilk kareler
Cihatçılardan temizlenen Halep'ten ilk kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / SANA
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde militanların açtığı keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Kulit, “İdlib vilayetinde, Kansafra bölgesinden teröristlerin Kafer-Nebel köyünün yakınlarında yer alan hükümet güçlerinin mevzilerine yaptıkları keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.
İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerin sekiz kez ateş açtığına dikkat çeken Kulit, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son bir gün içerisinde Nusra Cephesi terör örgütünün 8 kez ateş açtığı tespit edildi. İdlib bölgesinde dört kez, Halep bölgesinde de dört kez ateş açıldı" ifadelerini kullandı.
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