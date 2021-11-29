https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-suriyede-militanlarin-actigi-ates-sonucu-iki-suriyeli-asker-yaralandi-1051236950.html

Rusya: Suriye'de militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı

Rusya: Suriye'de militanların açtığı ateş sonucu iki Suriyeli asker yaralandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde militanların açtığı keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli askerin... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T02:29+0300

2021-11-29T02:29+0300

2021-11-29T02:29+0300

dünya

rusya

idlib

rus askeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102628/95/1026289513_0:139:2001:1264_1920x0_80_0_0_30f12fff80c6167d5b05256bd6ed9ebd.jpg

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.Kulit, “İdlib vilayetinde, Kansafra bölgesinden teröristlerin Kafer-Nebel köyünün yakınlarında yer alan hükümet güçlerinin mevzilerine yaptıkları keskin nişancı ve topçu atışları sonucu iki Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerin sekiz kez ateş açtığına dikkat çeken Kulit, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son bir gün içerisinde Nusra Cephesi terör örgütünün 8 kez ateş açtığı tespit edildi. İdlib bölgesinde dört kez, Halep bölgesinde de dört kez ateş açıldı" ifadelerini kullandı.

rusya

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, idlib, rus askeri