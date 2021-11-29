https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-yasakli-icerikleri-silmeyen-twitteri-yavaslatmayi-surdurecek--1051251318.html

Rusya, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’ı yavaşlatmayı sürdürecek

Rusya, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’ı yavaşlatmayı sürdürecek

Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, çocuk istismarı gibi ülkede yasaklı olan içerikleri kaldırmadıkça Twitter’ı yavaşlatmaya devam edeceklerini... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:19+0300

2021-11-29T14:19+0300

2021-11-29T14:20+0300

sosyal medya

rusya olimpiyat komitesi (roc)

twitter

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Roskomnadzor, çocuk pornosu, uyuşturucu kullanımı ve intihara özendirici içerikleri talep edilmesine karşın kaldırmamış olması nedeniyle Twitter’ı Rusya’da mart ayından beri yavaşlatıyor.Bu, Twitter’da paylaşılan video ve fotoğrafların Rusya’da görüntülenmesinin çok uzun sürmesi ya da bazen imkansız olması anlamına geliyor. Roskomnadzor yetkilileri Reuters haber ajansına açıklamalarında, Twitter’ın şimdiye dek yasaklı içeriklerden yüzde 90’ını sildiğini ancak 761 paylaşımın hâlâ kaldırılmadığını söyledi. Yetkililer, erişim kısıtlamasının kaldırılması için Twitter’ın yasaklı içerikleri tamamen silmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi. Roskomnadzor yetkilileri, yasaklı içeriklerin kaldırılması yönündeki taleplerini, Twitter’ın 2014’ten beri sistematik olarak görmezden geldiğini söylüyor. Bu nedenle Rusya’da açılan davalarda sosyal medya şirketine 38.4 milyon ruble (511.900 dolar) para cezası verilmiş durumda.

https://tr.sputniknews.com/20210611/rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi-1044710663.html

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sosyal medya, rusya olimpiyat komitesi (roc), twitter