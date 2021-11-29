https://tr.sputniknews.com/20211129/rusyada-omicronun-saptanmasini-saglayacak-test-birkac-gun-icinde-gelistirilebilir-1051268896.html

Rusya’da Omicron’un saptanmasını sağlayacak test birkaç gün içinde geliştirilebilir

Rusya’da Omicron’un saptanmasını sağlayacak test birkaç gün içinde geliştirilebilir

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA), Kovid-19’un yeni Omicron varyantının tespit edilmesini sağlayacak testin birkaç gün içinde hızlı bir şekilde... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T23:02+0300

2021-11-29T23:02+0300

2021-11-29T23:02+0300

koronavirüs

rusya

test

kovid-19

koronavirüs testi

rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)

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FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, kurumun Omicron varyantının tespit edilmesini sağlayacak testin tasarımını 3-4 gün içinde, test sisteminin kendisini ise 5 gün içinde geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Skvortsova, "Bu varyantın ilginç tarafı, önceki suşların geliştirdiği mutasyonların tümünü fiilen toplamış olmasıdır. Temmuz ayında önceki tüm suşları tanımlayan bir set tescil etmiştik. Şimdi çok hızlı bir şekilde Omicron için bir set geliştireceğiz, zira tasarımı 3-4 günde yapılır, test sisteminin kendisi de 5 gün içinde geliştirilir" ifadelerini kullandı.‘Koronavirüs ilacı Mir-19, Omicron varyantına karşı da etkili olacak’Skvortsova, FMBA tarafından koronavirüse karşı geliştirilen, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik ilaç Mir-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olacağını ifade etti.“Klinik denemelerin ikinci aşaması, bu antiviral ilacın (Mir-19) plaseboya değil, hastaların hastanede gördüğü standart tedaviye yönelik avantajını doğruladı” diyen Skvortsova, Mir-19’un Omicron suşunu da tedavi edip etmeyeceği sorusuna, ‘Evet’ yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-omicron-varyanti-nedeniyle-aldigi-seyahat-kisitlamasi-kararlarini-yakinda-duyuracak---1051248731.html

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rusya, test, kovid-19, koronavirüs testi, rusya federal tıp ve biyoloji ajansı (fmba)