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https://tr.sputniknews.com/20211129/saakasvili-tiflis-mahkemesinde-halka-acik-konusma-yapti-1051263500.html
Saakaşvili, Tiflis mahkemesinde halka açık konuşma yaptı
Saakaşvili, Tiflis mahkemesinde halka açık konuşma yaptı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, gözaltına alındıktan sonra ilk kez davalarından birinin görüldüğü mahkeme salonunda halka seslenerek, yaklaşık bir... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T19:10+0300
2021-11-29T19:15+0300
dünya
mihail saakaşvili
konuşma
gürcistan
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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, gözaltına alındıktan sonra ilk kez davalarından birinin görüldüğü mahkeme salonunda halka seslenerek, yaklaşık bir buçuk saat süren bir konuşma yaptı.Saakaşvili daha önce Facebook sayfasından destekçilerini duruşma sırasında mahkemenin önünde toplanmaya çağırmıştı. Politikacının kurduğu Muhalif Birleşik Ulusal Hareket partisi üyeleri de protesto eylemlerinin devamına hazır olunması gerektiğini açıklamıştı.Saakaşvili'nin konuşması Gürcistan’daki televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Eski Gürcistan liderinin görülen davanın esası hakkında konuşmasını isteyen savcı birkaç kez sözünü kesse de hakim, Saakaşvili’nin devam etmesine izin verdi.Konuşmasına Gürcistan’daki durumla ilgili retorik sorularla başlayan politikacı, “Ülkenin kalkınma hızını ve itici gücünü özlemiyor musunuz? Aşkı ve sıcaklığı, zaferi kutlamayı özlemiyor musunuz? Bütün bunları özlüyorsanız, o zaman bugün olanlara hep birlikte son vermeliyiz” diye konuştu.Ukrayna'daki reform girişimlerini hatırlayan ve Kiev'de harika hissettiğini, üst düzey bir konumda olduğunu, yüksek maaş aldığını ve kendini hiçbir şeyden yoksun bırakmadığını anlatan Saakaşvili, “Tüm bunları bir kenara koydum, geçici olarak bıraktım ve öldürülebileceğimi ya da hapse atılacağımı net olarak bildiğim Gürcistan’a geldim. Çoğu kişi, aklımın başımda olmadığını söyleyip, yüksek bir konuma sahip, varlıklı biri olarak neden geri dönmek durumunda olduğumu soracak” dedi ve dönmesinin başlıca nedeninin vatana duyduğu sevgi olduğunu vurguladı.Ukraynaca dilinde de kısa bir konuşma yapan politikacı, “Ukrayna vatandaşlarını selamlamak isterim. (Burada olduğunuz için) sizlere saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. İşkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığımı bilmenizi isterim. Fakat ayaktayım. Bunu Ukrayna'da öğrendim. Sizlere son derece minnettarım” ifadelerini kullandı.Gözaltına alınması ve cezaevinde kaldığı dönemin bazı bölümlerinin detaylarını paylaşan Saakaşvili, ilkokul öğretmenlerinden mektuplar aldığını ve onları okurken bazen gözyaşlarını tutamadığını, ayrıca her gece rüyasında Gürcistan’ı, Batum’u, Abhazya'yı gördüğünü anlattı.“Birçok yurttaşımın geri dönmem gerektiğini söylediği için döndüm. 15 yaşındaki oğlum bile geri dönme zamanı geldiğini söyledi” diyen Saakaşvili, ayrıca annesi ve eski eşinin de dönmesi için yalvardıklarını sözlerine ekledi.Devlet Başkanlığı görevinde olduğu zamanlardaki başarılarını hatırlatan Saakaşvili, o zamanlar ülke ekonomisinin dört kat büyüdüğünü, fiyatların ucuz olduğunu, ülkeyi ABD başkanlarının ve Avrupalı devlet adamlarının ziyaret ettiğini ifade etti, kendisinin ülkeden ayrıldığı zamandan bu yana Gürcistan’ın gelişmediğini dile getirdi.Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıÜlkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeriy Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/saakasvili-milletvekillerinin-ziyaretime-gelmelerine-izin-verilmezse-tedaviyi-reddedecegim-1051159956.html
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mihail saakaşvili, konuşma, gürcistan

Saakaşvili, Tiflis mahkemesinde halka açık konuşma yaptı

19:10 29.11.2021 (güncellendi: 19:15 29.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Sputnik
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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, gözaltına alındıktan sonra ilk kez davalarından birinin görüldüğü mahkeme salonunda halka seslenerek, yaklaşık bir buçuk saat süren bir konuşma yaptı.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, gözaltına alındıktan sonra ilk kez davalarından birinin görüldüğü mahkeme salonunda halka seslenerek, yaklaşık bir buçuk saat süren bir konuşma yaptı.
Saakaşvili daha önce Facebook sayfasından destekçilerini duruşma sırasında mahkemenin önünde toplanmaya çağırmıştı. Politikacının kurduğu Muhalif Birleşik Ulusal Hareket partisi üyeleri de protesto eylemlerinin devamına hazır olunması gerektiğini açıklamıştı.
Saakaşvili'nin konuşması Gürcistan’daki televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Eski Gürcistan liderinin görülen davanın esası hakkında konuşmasını isteyen savcı birkaç kez sözünü kesse de hakim, Saakaşvili’nin devam etmesine izin verdi.
Konuşmasına Gürcistan’daki durumla ilgili retorik sorularla başlayan politikacı, “Ülkenin kalkınma hızını ve itici gücünü özlemiyor musunuz? Aşkı ve sıcaklığı, zaferi kutlamayı özlemiyor musunuz? Bütün bunları özlüyorsanız, o zaman bugün olanlara hep birlikte son vermeliyiz” diye konuştu.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Ukrayna'daki reform girişimlerini hatırlayan ve Kiev'de harika hissettiğini, üst düzey bir konumda olduğunu, yüksek maaş aldığını ve kendini hiçbir şeyden yoksun bırakmadığını anlatan Saakaşvili, “Tüm bunları bir kenara koydum, geçici olarak bıraktım ve öldürülebileceğimi ya da hapse atılacağımı net olarak bildiğim Gürcistan’a geldim. Çoğu kişi, aklımın başımda olmadığını söyleyip, yüksek bir konuma sahip, varlıklı biri olarak neden geri dönmek durumunda olduğumu soracak” dedi ve dönmesinin başlıca nedeninin vatana duyduğu sevgi olduğunu vurguladı.
Ukraynaca dilinde de kısa bir konuşma yapan politikacı, “Ukrayna vatandaşlarını selamlamak isterim. (Burada olduğunuz için) sizlere saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. İşkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığımı bilmenizi isterim. Fakat ayaktayım. Bunu Ukrayna'da öğrendim. Sizlere son derece minnettarım” ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınması ve cezaevinde kaldığı dönemin bazı bölümlerinin detaylarını paylaşan Saakaşvili, ilkokul öğretmenlerinden mektuplar aldığını ve onları okurken bazen gözyaşlarını tutamadığını, ayrıca her gece rüyasında Gürcistan’ı, Batum’u, Abhazya'yı gördüğünü anlattı.
Birçok yurttaşımın geri dönmem gerektiğini söylediği için döndüm. 15 yaşındaki oğlum bile geri dönme zamanı geldiğini söyledi” diyen Saakaşvili, ayrıca annesi ve eski eşinin de dönmesi için yalvardıklarını sözlerine ekledi.
Devlet Başkanlığı görevinde olduğu zamanlardaki başarılarını hatırlatan Saakaşvili, o zamanlar ülke ekonomisinin dört kat büyüdüğünü, fiyatların ucuz olduğunu, ülkeyi ABD başkanlarının ve Avrupalı devlet adamlarının ziyaret ettiğini ifade etti, kendisinin ülkeden ayrıldığı zamandan bu yana Gürcistan’ın gelişmediğini dile getirdi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.
Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeriy Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.
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