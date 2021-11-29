https://tr.sputniknews.com/20211129/selvi-aksener-daha-ne-desin-bir-tek-benim-cumhurbaskani-adayim-ekrem-imamoglu-demedigi-kaldi-1051240325.html

Selvi: Akşener daha ne desin, bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı

Selvi: Akşener daha ne desin, bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini öne... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T09:23+0300

2021-11-29T09:23+0300

2021-11-29T09:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

mansur yavaş

siyaset

ekrem imamoğlu

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tercihini belirttiğini iddia etti.Selvi "Meral Akşener daha ne desin, nasıl anlatsın. Ekrem İmamoğlu’nu “İkinci Fatih” ilan etti, anlamadılar. İmamoğlu’nun yüzünde “Rabbi Yessir” mührünü gördü, inanmadılar. En sonunda İmamoğlu’na, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi. Hem de nerede dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda dedi. Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek kazanamayız demediği kaldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum diye ilan etmediği kaldı" dedi.'Akşener'in, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekli olduğunu' gördüğünü belirten Selvi, sözlerine şu şekilde devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211126/aksenerden-imamogluna-performansinizin-devamini-dilerim-cumhurbaskanligi-seciminde-lazim-olacak-1051180978.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, siyaset, ekrem imamoğlu, iyi parti