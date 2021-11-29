https://tr.sputniknews.com/20211129/selvi-aksener-daha-ne-desin-bir-tek-benim-cumhurbaskani-adayim-ekrem-imamoglu-demedigi-kaldi-1051240325.html
Selvi: Akşener daha ne desin, bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı
Selvi: Akşener daha ne desin, bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini öne... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T09:23+0300
2021-11-29T09:23+0300
2021-11-29T09:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş
siyaset
ekrem imamoğlu
iyi parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tercihini belirttiğini iddia etti.Selvi "Meral Akşener daha ne desin, nasıl anlatsın. Ekrem İmamoğlu’nu “İkinci Fatih” ilan etti, anlamadılar. İmamoğlu’nun yüzünde “Rabbi Yessir” mührünü gördü, inanmadılar. En sonunda İmamoğlu’na, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi. Hem de nerede dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda dedi. Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek kazanamayız demediği kaldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum diye ilan etmediği kaldı" dedi.'Akşener'in, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekli olduğunu' gördüğünü belirten Selvi, sözlerine şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211126/aksenerden-imamogluna-performansinizin-devamini-dilerim-cumhurbaskanligi-seciminde-lazim-olacak-1051180978.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, siyaset, ekrem imamoğlu, iyi parti
Selvi: Akşener daha ne desin, bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini öne sürdü ve "Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, bugünkü yazısında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tercihini belirttiğini iddia etti.
Selvi "Meral Akşener daha ne desin, nasıl anlatsın. Ekrem İmamoğlu’nu “İkinci Fatih” ilan etti, anlamadılar. İmamoğlu’nun yüzünde “Rabbi Yessir” mührünü gördü, inanmadılar. En sonunda İmamoğlu’na, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi. Hem de nerede dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda dedi. Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek kazanamayız demediği kaldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum diye ilan etmediği kaldı" dedi.
'Akşener'in, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekli olduğunu' gördüğünü belirten Selvi, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gerilettiğinin de farkında. Kılıçdaroğlu masaya oturmadan Millet İttifakı liderlerine adaylığını kabul ettirme stratejisi izliyor. Ama Akşener de, Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağının farkında. O nedenle her defasında elini daha da yükseltiyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali Ekrem sana söylüyorum, Kılıçdaroğlu sen anla taktiğini izliyor. Ekrem İmamoğlu’nu ön plana çıkarıyor."