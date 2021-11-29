https://tr.sputniknews.com/20211129/sindirim-sisteminden-7-kancali-misina-cikarilan-caretta-caretta-kurtarilamadi-1051247397.html

Sindirim sisteminden 7 kancalı misina çıkarılan caretta caretta kurtarılamadı

Sindirim sisteminden 7 kancalı misina çıkarılan caretta caretta kurtarılamadı

Muğla'da sahilde hareketsiz bulunan, sindirim sisteminde tespit edilen 7 kancalı misina ameliyatla çıkarılan caretta caretta, 2 ay sonra öldü. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T13:03+0300

2021-11-29T13:03+0300

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caretta caretta

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Marmaris'in turistik mahallesi Orhaniye'de ekim ayında deniz kenarında caretta caretta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kaplumbağayı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürdü. Burada yapılan radyografi sonucunda sindirim sisteminde 7 kancalı misina olduğu tespit edilen kaplumbağa, ameliyat edildi. 'Ufuk Duru' ismi verilen kaplumbağa dün öldü.'Denizlere yabancı madde atmayın'DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Eylül ayının ikinci haftası Marmaris Orhaniye'den gelen ihbar sonrası DEKAMER'e getirilerek radyografisi sonucunda 7 kancalı misinanın sindirim sisteminde olduğu görülen ve 2 aydır tedavi altında olan Ufuk Duru'yu kaybettik. Denizlere atılan misina ve olta gibi yabancı maddeler her geçen gün daha fazla deniz kaplumbağasının yaralanması ile ölmesine sebep olabiliyor" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/hatayda-6-aydir-tedavi-goren-deniz-kaplumbagalari-tekrar-denize-birakildi-1050481062.html

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türkiye, muğla, çevre kirliliği, deniz, kirlilik, doğa, caretta caretta